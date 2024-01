Transferat în această lună de MOL Fehervar, fosta campioană a Ungariei aflată și acum în lupta pentru titlu în NB I, unde ocupă locul 3, românul Mario Simuț (20 de ani) a debutat cu gol, în amicalul cu Hajduk Split disputat la Umag, în Croația.

S-au jucat două reprize a câte 60 de minute, iar scorul final a fost 5-2 pentru echipa croată.

Simuț a jucat ultima oră, fiind folosit pe postul de fundaș dreapta, și a înscris pentru 2-3 în minutul 88, după ce mingea trimisă de el a lovit ambele bare înainte de a intra în poartă!

”Nici nu am văzut mingea în poartă, am auzit doar când a atins barele”

”Pentru mine este ca un vis să debutez cu gol la Vidi! Mi-a plăcut acest stagiu de pregătire, sesiunile de antrenament au fost foarte intense și variate, iar coechipierii sunt nu doar niște fotbaliști excelenți, ci și niște oameni minunați.

Adversarul a fost unul puternic, iar rezultatul reflectă faptul că nu am reușit să ne îndeplinim toate sarcinile, așa că vom munci și mai mult pentru a face cât mai puține greșeli în viitor.

Când am marcat, nici nu am văzut mingea în poartă, pentru că eram căzut, am auzit doar când a atins prima bară, apoi a doua bară”, a declarat după meci Mario, fotbalist polivalent care poate acoperi mai multe posturi: fundaș dreapta, extremă dreapta sau mijlocaș central ofensiv.

Apropiații lui Mario Simuț pentru Sport.ro: ”Nimeni nu ne-a contactat din România”

Născut în Oradea și ”școlit” la echipa locală Șoimii, apoi în Anglia la academia lui West Ham United, Mario Simuț este internațional de tineret al Ungariei și în ultimii ani a evoluat pentru Szombathely Haladas.

”Din România nimeni nu l-a contactat să meargă la vreun trial, la vreo selecție la București. Nu a avut ce alege, naționala Ungariei a fost singura opțiune”, mărturiseau zilele trecute, pentru Sport.ro, apropiații jucătorului.

Foto și info: FC Ferhervar