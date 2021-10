Adrian Mutu nu mai este de azi antrenorul formației FCU Craiova.

Eșecul din partida de duminică seara, 0-2 cu Universitatea Craiova, meci din etapa a 11-a, i-a întărit convingerea lui Adrian Mititelu jr că are nevoie de o schimbare la formația pe care o patronează.

Prima reacție a lui Adrian Mutu după despărțirea de echipa lui Adrian Mititelu

Mutu a lăsat de aseară de înțeles că e dispus să plece de la timona formației situată pe locul 13 în Liga 1 (9 puncte), însă există o clauză pe care fostul decar al naționalei și-a pus-o "de siguranță" la contract.

”E adevărat. Plec de la Craiova. Discutăm condițiile unei despărțiri amiabile, nu țin cu dinții de nicio clauză. Prefer să mă uit totul timpul la partea plină a paharului, la ce am reușit să construiesc la nivel de joc. Rezultatele nu sunt cele așteptate, îmi pare rău pentru nea Adi (n.r. Adrian Mititelu), că e acolo unde e, îmi pare rău și pentru suporteri că n-am reușit să le dau mari satisfacții.

Nu mă deranjează acest deznodământ. Asta-i viața antrenorilor, depind de rezultate. Să nu uităm, însă, că e o echipă nou promovată, toate cele venite din eșalonul secund se confruntă cu dificultăți în primul sezon de Liga 1. Rămâne o experiență pozitivă, am învățat multe lucruri, am acumulat un plus de experiență”, a declarat Adrian Mutu, pentru playsport.ro.