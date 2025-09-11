Universitatea Craiova s-a calificat în faza principală a Conference League, în grupă, motiv pentru care în perioada de transferuri a și forțat câteva veniri, și este, surprinzător, formația din Superliga care a plătit cel mai mult pentru aducerile de jucători!

În total, conform Transfermarkt, clubul din Bănie a achitat 4,3 de milioane de euro pentru veniri, dorind să întărească lotul pentru titlu, dar și pentru un parcurs cât mai bun în grupa de Conference League.

Până acum, FCSB era echipa care termina, de cele mai multe ori, campaniile de transferurile cu cei mai mulți bani plătiți, dar acum Universitatea Craiova a reușit să ”detroneze” campioana României.

Universitatea Craiova, 9 achiziții pentru 4.3 milioane de euro

Suma a fost achitată pentru achizițiile a nouă jucători, conform sursei citate, pentru că la nivel oficial echipele nu comunică de fiecare dată sumele exacte plătite pentru anumite veniri.

De departe, cei mai mulți bani i-a plătit conducerea de la Universitatea Craiova pentru venirea atacantului Assad Al-Hamlawi, de la Slask Wroclaw, un milion de euro, dar suma a fost achitată și în cazul venirii lui Luca Băsceanu, de la Farul.

Apoi, oltenii au plătit 750.000 de euro pentru venirea lui Oleksandr Romanciuk, de la Kryvbas, iar în cazul lui Mihnea Rădulescu, care a sosit de la Petrolul, s-au achitat 400.000 de euro.

Mihai Rotaru a plătit câte 350.000 de euro pentru venirile lui Pavlo Isenko, de la Vorskla Poltava, și Luni Etim, de la Hillrod. Pentru transferul lui Darius Fălcușan, de la Empoli U20, omul de afaceri care se implică la clubul din Bănie a plătit 300.000 de euro, iar pentru Nikola Stevanovic, de la Oțelul Galați, a scos din buzunar 100.000 de euro. În fine, a plătit 75.000 de euro pentru a-l achiziționa pe David Matei de la Steaua.

Doi dintre jucătorii aduși nu au prins lista UEFA a U. Craiova

Rădoi a alcătuit lotul Universității Craiova pentru meciurile europene din toamnă – iarnă. În condițiile în care pe lista A pot fi trecute doar 24 de nume – lista B cuprinde trei jucători, David Barbu, Matei Goga și Alexandru Glodean, care pot fi promovați pe lista A, în cazul unor accidentări – Rădoi a fost nevoit să renunțe la trei dintre elevii săi pentru partidele din Conference League.

Nu a fost inclus tridentul Darius Fălcușan (19 ani, stoper), Mihnea Rădulescu (19 ani, extremă) și Luis Paradela (28 de ani, extremă).

Primul a avut, oricum, o singură apariție, în acest sezon, fiind un jucător de viitor. În schimb, Rădulescu chiar a jucat, adunând opt meciuri și două goluri, în 633 de minute. Pe de altă parte, Rădulescu a evoluat exclusiv în campionat, fiind jucător under.

