Universitatea Craiova a plătit cei mai mulți bani pentru un jucător în perioada de mercato din vara anului 2025, pentru sezonul 2025-2026.



Perioada de transferuri a ajuns la final în Superliga României, iar clubul oltean, calificat și în grupa de Conference League, a investit sume importante, pentru un parcurs cât mai lung în Europa, dar și pentru visul titlului!

Astfel, Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani când a venit vorba de întărirea echipei, iar sub comanda lui Mirel Rădoi au ajuns cei mai scumpi jucători transferați în prima ligă! Mai exact, Universitatea Craiova a plătit cei mai mulți bani dintre toate echipele din Superliga pentru aducerea unui fotbalist. Este vorba de suma de un milion de euro, dar pe care gruparea din Bănie a achitat-o, de fapt, în cazul a două achiziții.

Universitatea Craiova, echipa care a plătit cei mai mulți bani pentru un transfer: un milion de euro!

Oltenii au reușit să îl aducă pe Luca Băsceanu (mijlocaș ofensiv, 19 ani), de la Farul Constanța, pentru un milion de euro, dar aceeași sumă a fost plătită și pentru venirea lui Assad Al-Hamlawi (atacant născut în Suedia, cu cetățenie a Palestinei, 24 de ani).

Băsceanu, care a strâns doar 15 meciuri la prima echipă a celor de la Farul, a început să evolueze constant în play-out-ul ultimului sezon. Mijlocașul a marcat două goluri, a oferit un assist, iar Universitatea Craiova a decis să plătească aproximativ un milion de euro pentru transferul său.

Băsceanu a semnat un contract valabil 4 sezoane cu Universitatea Craiova. Până acum, în această întrecere, a adunat trei meciuri pentru olteni, toate în Superliga României, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Născut la 17 mai 2006, Luca Băsceanu a debutat pentru Farul în Superligă în toamna anului trecut (22.10.2024), când a devenit al 63-lea jucător format de Academia Hagi care face pasul în prima divizie.

A evoluat în 15 partide (13 în campionat și 2 în Cupa României), reușind două goluri și o pasă decisivă. Campion național U18 în 2023-2024 cu Farul, Luca Băsceanu este și internațional de juniori.

Universitatea Craiova pare că a dat lovitura prin aducerea lui Assad Al Hamlawi

Assad Al Hamlawi a fost adus în vară, de la Slask Wroclaw, pentru suma de un milion de euro. Fotbalistul palestinian s-a adaptat imediat și a devenit una dintre principalele arme ofensive ale lui Craiovei, cu două goluri în Superligă, patru în Europa și o pasă decisivă, într-un total de 12 apariții.

Vârful de 1,88 m are trei selecții în naționala Palestinei și a marcat 7 goluri în 16 meciuri în Polonia.

Ängelholms FF, Helsingborgs IF, Jönköpings Södra IF, Varbergs BoIS, Prime Bangkok, IK Oddevold (toate din Suedia), Prime Bangkok (Thailanda) și Slask Wroclaw (Ekstraklasa poloneză) sunt echipele la care a mai evoluat noul atacant central al Universității Craiova.

