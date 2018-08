Criza totala la Craiova! Oltenii, invinsi de Sepsi si fara gol marcat in noul sezon: Sepsi 1-0 Craiova

Urmarim si comentam impreuna SEPSI - CRAIOVA pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Min 90+4 Final de meci! Criza totala la Craiova: oltenii nu au marcat niciun gol in noul sezon.

Min 75 Tandia, sut incredibil de la 30 de metri. Mingea trece la o palma de vinclu.

Min 64 Fulop rateaza o ocazie incredibila! Sepsi putea face rapid 2-0.

Min 61 GOOOL Sepsi! Tandia reia cu capul din 6 metri, Pigliacelli nu reuseste sa prinda si respinge in picioarele aceluiasi Tandia.

Min 46 A inceput repriza a doua!



Min 45 Final de prima repriza!

Min 26 Gafe uriase in apararea oltenilor. Fulop rateaza incredibil din 6 metri central: trage in unul dintre fundasii Craiovei.

Min 2 Prima mare ocazie a meciului apartine gazdelor. Sut putin pe langa poarta al lui Prosser din pozitie de singur cu Pigliacelli.

Min 1 Start de meci!

Echipele de start:



Sepsi: Niczuly - Gabriel Moura, Jovanovic, Oviera, Sato - Vasvari, Velev - Prosser, Fulop, Draghici - Tandia

Rezerve: Fejer, Ursu, Simonovski, Hadnagy, Rus, Stefan, Hamed

Craiova: Pigliacelli - Kelic, Gardos, Tiago Ferreira - Bancu, Mateiu, Cicaldau, Briceag - Mihaila, Burlacu, Mitrita

Rezerve: Glavina, Barbut, Zlatinski, Popa, Popescu

Sepsi - Craiova, ora 18:00, este meciul care ii incalzeste pe suporteri pentru marele derby.

Sepsi nu a mai castigat de patru meciuri oficiale, iar in acest debut de sezon a pierdut contra nou promovatei Hermannstadt. Sepsi nu a castigat niciun meci in fata oltenilor.

Craiova a castigat ambele meciuri ale sezonului trecut contra lui Sepsi in campionat. In plus, echipa lui Mangia a castigat si cele doua confruntari din Cupa, scor 1-0, respectiv 1-0. Craiova nu a castigat si nu a marcat niciun gol in acest nou sezon: 0-1 cu CFR Cluj in Supercupa si 0-0 cu Poli Iasi in prima etapa de campionat.