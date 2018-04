S-a aflat CLAUZA DE REZILIERE GIGANT a lui Neymar! Cat trebuie sa plateasca Real ca sa-l ia de la PSG

Neymar isi pregateste plecarea de la PSG. Spaniolii au aflat ce clauza are Neymar.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Neymar se poate intoarce in Spania dupa numai un an, dar nu la Barca, ci la Real. "300 de milioane de Euro e clauza brazilianului" - anunta spaniolii de la El Pais. "Minciuni" - au reactionat sefii lui PSG.



Lukaku, belgianul de la United, si-a tras cel mai tare impresar. El a semnat cu sotul lui Beyonce. Rapperul Jay Z are o avere de aproape 1 miliard.