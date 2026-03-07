Decizia luată de patronul moldovenilor a avut la bază rezultatele dezastruoase din ultima perioadă, echipa reușind să strângă doar trei puncte în opt etape și ratând astfel prezența în play-off. Atmosfera de la antrenamente devenise insuportabilă, fotbaliștii acuzând metodele mult prea severe ale tehnicianului și luând în calcul chiar un boicot al pregătirii.

Tensiuni majore și un vestiar în pragul revoltei

Valeriu Iftime, finanțatorul clubului, a precizat că despărțirea a reprezentat singura soluție viabilă pentru a menține echipa în primul eșalon, mai ales după o perioadă marcată de nemulțumiri profunde. Mai mult, Iftime a recunoscut că a amânat demitearea tehnicianului – aflat în funcție din ianuarie 2025 – exclusiv pe fondul relației de prietenie dintre ei, fiind convins că dacă ar fi luat această decizie mai devreme, FC Botoșani s-ar fi clasat între primele șase echipe ale campionatului.

Marius Croitoru este principalul favorit pentru a prelua banca tehnică, potrivit DigiSport, el pregătindu-se pentru al treilea mandat la Botoșani.

„Știm cu toții, n-am inventat-o eu, când o echipă are rezultate proaste, nu mai poate face nimic decât dacă schimbi antrenorul. În 8 etape să faci 3 puncte, e inacceptabil pentru oricine, atât pentru proprietarul clubului, cât și pentru antrenor. Cum să facem? Dăm afară toți jucătorii? Leo spunea că nu se antrenau și s-a creat o lipsă de chimie între antrenor și jucători, o ruptură. O lipsă de încredere, el spunea că nu se mai antrenau, jucătorii considerau că e prea sever. Dacă băteam la Galați, se putea schimba totul. Obiectivul era salvarea de la retrogradare. După ce echipa a început să joace bine, ne-am ambalat cu toții. Dacă nu-l schimbam acum, noi retrogradam. Uitați-vă la Sepsi, anul trecut. Mi se părea că nu mai poate juca echipa. Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă, că parcă vin la circ. Am vorbit cu Leo: Dacă vrei, rămâi, dar să văd dacă te poți descurca cu ăștia. Dacă nu eram prieten cu Leo, îl schimbam din ianuarie, dar mă făceau nebun toți. Vă spun sincer, dacă îl schimbam pe Leo în ianuarie, am fi fost în play-off 100%”, a transmis Valeriu Iftime, potrivit sursei citate.