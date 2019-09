BREAKING NEWS! Foresta face o noua victima! Cutremur la Gaz Metan! Edi Iordanescu e OUT! Anuntul momentului

Edi Iordanescu pleaca de la Gaz Metan Medias.

Gaz Metan Medias a fost eliminata dramatic din cupa de Foresta Suceava, dupa ce mediesenii au deschis scorul. Antrenorul celor de la Medias, Edi Iordanescu, vrea sa plece de la echipa si a declarat ca va incerca sa poarte o discutie cu oficialii clubului pentru a rezilia amiabil contractul. Tehnicianul celor de la Gaz a spus si motivele care l-au facut sa ia o astfel de decizie.

"Imi pare foarte rau pentru tot ce se intampla si imi asum eu intreaga responsabilitate. Asa am facut mereu la rau si la bine, am lasat sa iasa mereu alte persoane in fata si nu mi-a placut niciodata sa imi insusesc meritele. Doresc ca zilele urmatoare sa am o discutie cu conducerea si sa ii anunt ca as dori incetarea de comun acord a colaborarii la pauza competitionala pentru echipa nationala.

Nu pot lasa echipa acum pentru ca nu ar fi corect, dar pana la intreruperea campionatului se poate pregati o solutie. Din pacate intre mine si conducere nu mai este comunicare de mai bine de 3 saptamani, sau cel putin nu asa cum trebuie. Nu vreau sa acuz pe nimeni, dar nu este in favoarea echipei sa continuam in felul asta.

Nu pot rezilia unilateral pentru ca ar insemna sa platesc daune si sper ca vom gasi o forma amiabila. De cand echipa a ajuns pe primul loc in Liga 1 si pana cand s-a intrerupt campionatul pentru meciurile Romaniei cu Spania si Malta, am solicitat anumite lucruri cu care conducerea nu a fost de acord.

Nu vreau sa acuz, poate sunt eu vinovat ca nu m-am facut inteles suficient sau nu am plecat de atunci, nu vrea sa reprosez, dar am spus inca din acel moment ca suntem descoperiti si ca nu putem duce o lupta pentru play-off si cupa Romaniei in situatia in care suntem noi cu lotul.

Nu avem solutii si avem posturi total descoperite. Nu poti merge in play-off cu 3 fundasi centrali in lot, cu un fundas dreapta de profil si un singur atacant central. De 4 luni tot persista aceasta situatie, suntem singura echipa din Liga 1 care este in aceasta situatie", a spus Edi Iordanescu pentru site-ul gazisti.ro