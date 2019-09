GAZ METAN - CRAIOVA 2-3 | Edi Iordanescu apasa butonul de panica! "Am mai zis ca nu am solutii! Pentru Play Off iti trebuie variante"

Gaz Metan 2-3 Craiova. Piturca a obtinut prima victorie de la revenirea in Liga 1. Edi Iordanescu spune ca e in criza de solutii.

Edi Iordanescu: "Am gresit in momente cheie, suntem limitati ca solutii"

"Nu e un moment bun pentru noi, aceasta intrerupere a campionatului ne-a scos putin din ritm. Am gestionat gresit multe momente astazi. A castigat echipa care a avut o intensitate si o dinamica mai buna. Craiova a fost mereu prima la minge, ei au fost mai proaspeti. Am incercat sa recuperam jucatorii, dar am simtit de la inceput ca nu avem energia necesara.

Suntem limitati ca solutii, trebuie sa facem in continuare improvizatii.

Am gresit in momentele cheie.

La 1-1 am intrat in joc si le-am transmis baietilor sa tina de scor, dar din pacate am fost foarte naivi.

Insa impreuna am ajuns aici. A fost frumos cand am avut 4 victorii la rand, trebuie sa fim uniti acum, cand avem nevoie de puncte.

Am incercat sa fortam pe final, am bagat tot ce am avut cat de cat ofensiv.

Asta este, trebuie sa tragem linie dupa acest meci, sa vedem unde am gresit si sa ne gandim deja la urmatoarea partida.

Eu am spus inca dinaintea meciului cu Viitorul ca avem probleme. Au plecat jucatori si nu i-am inlocuit. Stam intr-un singur atacant de careu, avem doar 3 fundasi centrali. Suntem expusi. Eu am experienta Play Off-ului si stiu ca pentru o astfel de lupta e nevoie de solutii. Trebuie sa actionezi, trebuie sa poti sa reactionezi. Noi in acest moment expunem anumiti fotbalisti.

Trebuie sa invatam ceva din lucrurile astea, pentru ca in iarna se vor sti deja echipele implicate in lupta pentru Play Off.



In aceasta seara a fost ofsaid la un gol al Craiovei si am avut un penalty neacordat. Trebuia sa ii rupa piciorul lui Ely ca sa dea penalty?

Trebuie sa stim sa suferim si sa ne reechilibram", a spus Edi Iordanescu dupa Gaz Metan 2-3 Craiova.