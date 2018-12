Motivul pentru care Hagi e FURIOS! Ce a aflat Dica in ziua meciului cu Viitorul! Patronul constantenilor a RABUFNIT dupa meci

Meciul dintre FCSB si Viitorul a fost amanat pentru 24 de ore.

FCSB a invins-o pe Viitorul cu 2-0, iar la finalul partidei, Hagi a rabufnit. A anuntat ca nu va mai vinde jucatori la FCSB, principalul client al constantenilor in ultimii ani. Mai mult, Dica spune ca a aflat anumite informatii despre adversar in ziua partidei si i-a bagat pe elevii sai in sedinta inaintea plecarii spre stadionul din Pitesti.

”Cand am aflat ca nu mai jucam, am facut un antrenament cu baietii, de 45 de minute, si i-am vazut preocupati. Chiar ma gandeam ce bine ar fi fost sa jucam in seara asta, pentru ca i-am vazut focusati foarte bine. Apoi, a doua zi, nu mai voiam sa fac sedinta, pentru ca deja vorbisem inainte cu o zi, le spusesem echipa, le spusesem tot ce trebuie sa facem defensiv, ofensiv. Apoi, am aflat niste lucruri in ziua aia si am tinut o sedinta la sase si douazeci, inainte sa plecam la stadion. Am tinut o sedinta de 2-3 minute. Le-am spus anumite lucruri cu care eu am crezut ca pot sa ii motivez pe baieti. Cred ca le-a prins bine”, a declarat Nicolae Dica pentru Telekom Sport.



REVOLTA LUI HAGI: "M-AM SATURAT SA MA BATA JUCATORII PE CARE I-AM CRESCUT!"



Gica Hagi a rabufnit la finalul infrangerii cu FCSB si a anuntat ca vrea sa opreasca vanzarile de jucatori. Florinel Coman, Florin Tanase, Romario Benzar si Dragos Nedelcu sunt jucatori de baza la FCSB, toti crescuti la Academia Hagi.

"Am produs jucatori foarte multi, dar nu mai pot sa stau, si cu asta inchei, sa ma bata jucatorii pe care i-am crescut eu. Vreau sa fac eu echipa mare sa ma bat eu. Daca nu, plec. De ce sa ma bata? Toata ziua ma bat. Numai. Nu o sa mai accept sa mai dau in alta parte jucatori. Daca dau in alta parte, atunci nu mai stau eu, pentru ca iau batai.

Prima varianta e sa fac o echipa buna aici. Nu o fac... Nu mai stau. O las in continuare, dar nu o sa mai fiu eu, o sa antreneze altcineva. Cred ca ciclul meu mi l-am terminat aici. De acum incolo vreau sa fac un ciclu, urmatorii zece ani, o echipa puternica. Daca o sa reusesc, bine. Daca nu, gand european. Restul le-am facut pe toate. Stau doar asa, sa produc niste jucatori tineri, sa o iau in fiecare zi de la capat... Cati neuroni sa am si eu!? Am si eu pretentii", a anuntat Hagi in cadrul unei conferinte de presa.



DICA: "AM INCREDERE IN FLORINEL COMAN!"

Nicolae Dica l-a remarcat pe Florinel Coman dupa victoria cu Viitorul, chiar daca atacantul adus de la Constanta nu a marcat.

”A laudat echipa dupa joc (n.r. Gigi Becali), pentru ca mi-a placut echipa cum a jucat. Coman a iesit in evidenta. Eu am spus mereu ca este un jucator in care am mare incredere, un jucator care poate sa ajunga mult mai bun pentru Steaua si pentru echipa nationala, trebuie sa munceasca mult. El trebuie sa aiba constanta in evolutii. Ma refer sa nu joace un meci-doua bune si apoi sa aiba evolutii mai putin bune”, a mai spus Dica.