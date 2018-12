Reactia lui Nicolae Dica dupa ce Becali a anuntat un nou transfer la FCSB: "Joaca altceva acum!" Ce l-a surprins

Dica abia asteapta sa-l vada in tricoul FCSB-ului.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Nicolae Dica a avut multe batai de cap in aceasta prima parte a sezonului din cauza accidentarilor, compartimentul defensiv fiind cel mai afectat de indisponibilitati. Dica s-a declarat incantat de anuntul ca Iulian Cristea va deveni jucatorul FCSB-ului.

"Este un jucator interesant, care in acest an joaca altceva fata de ce a jucat in anii trecuti. El juca mijlocas central, dar acum Mihai Teja l-a folosit fundas central si a facut-o foarte bine” a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

Becali a anuntat transferul

Gigi Becali anuntase ca il aduce pe Iulian Cristea in iarna, profitand de faptul ca acesta mai are doar 6 luni de contract cu Gaz Metan.

"O sa semnam in ianuarie, pe 3-4 ianuarie, cand o sa fim liberi. Eu dau 100.000, mai mult nu dau pe el. Eu zic ca o sa-l dea. 100% va fi titular, de ce sa dau 100.000, sa-l tin pe banca?! Ce sa-i fac lui Balasa? Cine da cu stangu-n dreptul, sta pe banca. Mai iau un atacant, doi mijlocasi centrali si inca un fundas central. Facem toate sacrificiile pentru campionat" a spus Becali.