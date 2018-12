Transferul BOMBA la care nu se astepta nimeni! El este al doilea fundas adus de FCSB in iarna! A jucat impotriva lui AS Monaco in acest sezon

FCSB si Craiova vor un fundas central din Ligue 1.

Steven Fortes este ultima tinta pentru un transfer in iarna la FCSB si Universitatea Craiova, anunta Telekom Sport. Fundasul central de 26 de ani din Insulele Capului Verde este legitimat la Toulouse si a jucat in 3 partide in actualul sezon.

Fortes nu a mai fost insa titular de la egalul cu AS Monaco din septembrie si vrea sa plece pentru a juca meci de meci. Fortes este evaluat la 1 milion de euro si a jucat la Le Havre timp de 3 ani inainte sa ajunga la Toulouse, liber de contract, in iunie 2017.

Steven Fortes este un fundas central impunator, avand 1.92m si 85 de kilograme. El poate reprezenta astfel un atuu si la fazele fixe pentru FCSB sau Craiova. Becali a anuntat joi ca mai doreste sa transfere un fundas in afara lui Iulian Cristea de la Gaz Metan.