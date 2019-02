Alibec a dat cartile pe fata! "El nu m-a vrut de la inceput la FCSB" Atacantul l-a ironizat si pe Nicolae Dica!

Alibec a vorbit de experienta traita la FCSB.

Denis Alibec a plecat cu scandal de la echipa lui Gigi Becali si nu uita conflictul pe care l-a avut cu oamenii de la FCSB. Atacantului i s-a cerut sa faca o comparatie intre Laurentiu Reghecampf si Nicolae Dica.

"Reghecampf era antrenor", a raspuns Alibec. "Prima perioada la FCSB a fost foarte placuta, cu domnul Reghecampf. N-am avut un conflict cu Dica. Pur si simplu nu ne-am inteles", a adaugat atacantul.

Alibec a vorbit si de directorul sportiv de la FCSB, Mihai Stoica. Actualul jucator al Astrei a dezvaluit ca Meme nu l-a dorit la echipa si a contribuit la plecarea sa: "Da, pentru ca nu m-a vrut de la inceput, dar pe parcurs a fost OK cu mine, cand am jucat bine. Dupa, normal, cred ca asta este acolo, daca nu mai dai goluri nu mai insemni nimic pentru ei", a povestit Alibec.

Perioada petrecuta la FCSB nu a fost deloc usoara pentru Denis Alibec. Atacantul a recunoscut ca dupa plecarea de la echipa lui Becali, a avut nevoie de mai mult timp pentru a trece peste momentele grele traite la vicecampioana Romaniei.

"S-au gasit multe motive sa fiu dat afara: cu Counter-Strike si cu masina. Mi-a luat ceva timp sa-mi revin mental si fizic, dar acum sunt OK. Am avut o problema cu pubalgia si trebuia sa stau, dar am vrut neaparat sa joc cu Sporting. Atunci m-am accidentat. Cei de acolo spun ca nu am vrut sa joc, dar eu am jucat si cu pubalgie si cu pareza si cu genunchiul, dar nu intereseaza pe nimeni asta", a spus Denis Alibec la Look Plus.

