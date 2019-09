Ei sunt singurii antrenori pe care Becali i-ar lasa in pace daca ar veni la FCSB! Anuntul facut de MM Stoica: "Gigi s-ar da la o parte daca ar veni ei!"

MM Stoica a vorbit despre situatia de la FCSB.

Fostul manager sportiv al celor de la FCSB, MM Stoica, a vorbit despre sitautia antrenorilor de la FCSB si este de parere ca doar trei antrenori ar putea veni la FCSB peste care Becali nu s-ar baga.

"Am purtat discutii cu Gigi de foarte multe ori. Daca ar putea jucatorii, indiferent de valoarea individuala, sa formeze o echipa buna fara antrenor bun, atunci nu ar mai avea niciun sens ca echipe mari din Europa, care-si permit sa cumpere jucatori foarte buni, precum City, PSG, Real, nu ar mai da acele salarii tehnicienilor.

Daca cineva prin simplul nume pe care l-ar avea ar veni, ar fi ceva. Uite, Mircea Lucescu, Razvan Lucescu sau Cosmin Olaroiu, daca ar zice ca vin, Gigi s-ar da la o parte. Dar ar trebui el sa aiba convingerea ca vine Mircea Lucescu si atunci ar veni ca la spectacol la meci.

Chiar de acum are acest nume in fotbalul romanesc? Pentru ca Gigi vrea sa lucreze acum doar cu antrenori romani. Bine, a mai zis el la fel si de jucatori, dar a mai adus straini in ultima vreme", a spus MM Stoica, la Digisport.