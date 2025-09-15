Tehnicianul câinilor nu se poate baza pe portarul titular, Devis Epassy, care a devenit indisponibil din cauza unei boli a copilăriei: varicela.



Camerunezul, care nu a lipsit niciun minut din poarta "câinilor" de la venirea sa în Ștefan cel Mare, nu a făcut nici măcar deplasarea la Ploiești pentru duelul din Superliga.



Roșca, titular între buturi, un puști pe bancă



În aceste condiții, poarta lui Dinamo în meciul cu Petrolul va fi apărată de Alexandru Roșca. Pe foaia de joc, Kopic l-a trecut ca rezervă pe foarte tânărul Mario Din-Licaciu, în vârstă de doar 17 ani, o soluție de avarie pentru roș-albi.



Goalkeeper-ul african, care a încasat 4 goluri în cele 5 partide jucate până acum pentru Dinamo, ar urma să fie refăcut complet pentru etapa viitoare, când echipa sa va da piept pe teren propriu cu Farul Constanța.



Problemele de lot ale lui Kopic nu se opresc aici. Pe lângă Epassy, de la Dinamo lipsesc și nou-venitul Adrian Mazilu, dar și Andrei Mărginean și Cristi Mihai, toți fiind accidentați.

