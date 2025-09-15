VIDEO Un an fără Gigi Mulțescu, omul care a învins campioana Europei! Dinamoviștii nu l-au uitat pe cel care a scris istorie în Ștefan cel Mare

Alexandru Hațieganu
Fostul jucător și antrenor a încetat din viață pe 15 septembrie 2024.

Gigi Multescu
La un an de la moartea simbolului Gigi Mulțescu, CS Dinamo Fotbal, pagina echipei de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare a postat un mesaj emoționant despre ”cel mai bun număr 8 din istoria clubului nostru”.

Mesajul lui CS Dinamo la un an de la moartea lui Gigi Mulțescu

”Un an fără Gigi Mulțescu

A trecut un an fără cel mai bun număr 8 din istoria clubului nostru, Gheorghe Mulțescu.

Pe 15 septembrie 2024, fostul mare mijlocaș și antrenor al echipei noastre a urcat la Ceruri, lăsând un gol în sufletul tuturor dinamoviștilor.

Născut pe 11 noiembrie 1951, la Botoroaga de Teleorman, dar declarat pe 13 noiembrie în actele de identitate, Gheorghe Mulțescu a evoluat timp de şase ani pentru Dinamo. Între 1979 și 1985. A câştigat trei titluri de campion (1982, 1983, 1984), de două ori Cupa României (1982, 1984) și a participat la cea mai mare performanţă pe plan european, semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984).

Ca antrenor, Gheorghe Mulțescu şi-a început cariera tot pe banca lui Dinamo, în sezonul 1990-1991. A revenit în 2008 pentru jumătate de sezon și a mai pregătit echipa din Ștefan cel Mare în sezoanele 2013-2014, 2019-2020 și 2020-2021”

Gigi Mulțescu i-a dat două goluri lui Hamburger SV, campioana Europei, una dintre reușite fiind de la 40 de metri

Dinamo - Hamburg 3-0

Hamburg - Dinamo 3-2

