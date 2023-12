Sâmbătă, Celtic a pierdut pe teren propriu contra lui Hearts, scor 0-2, după golurile marcate în prima repriză de Lawrence Shankland (15') și Stephen Kingsley (30'). Campioana Scoției ocupă primul loc, cu 42 de puncte în 18 etape, la cinci lungimi în fața lui Rangers, care are două meciuri în minus.

Înaintea acestui meci, Celtic avea o serie impresionantă de 52 de meciuri consecutive fără eșec pe teren propriu, în campionat, iar formația antrenată de Brendan Rodgers a ajuns acum la două înfrângeri la rând în Scottish Premier League, după ce anterior pierduse și împotriva lui Kilmarnock, în deplasare, scor 1-2.

Având în vedere că se apropie sărbătorile, la pauza meciului de pe Celtic Park și-a făcut apariția și Moș Crăciun, care a intrat pe teren și a salutat publicul. Furioși din cauza rezultatului, fanii gazdelor nu au apreciat momentul și chiar l-au huiduit pe Moș Crăciun, scrie The Sun.

Presa britanică scrie că fanii lui Celtic au cerut demisia conducerii cu 10 minute înainte de final.

"Pentru prima dată de când sunt aici, luând în calcul ambele mandate, aș vrea să îmi prezint scuzele față de suporteri. 60.000 de oameni vin aici la mijlocul lunii decembrie și jucăm în felul ăsta. Este inacceptabil", a spus antrenorul lui Celtic, Brendan Rodgers, după joc.

Santa Claus makes an appearance at half time during a cinch Premiership match between Celtic and Hearts at Celtic Park in Glasgow (2023) pic.twitter.com/zhSlvcaWPW