Înaintea partidei directe de astăzi din Liga Campionilor, francezii au rememorat performanțele lui Edinson Cavani împotriva echipei din Principat. Uruguayanul a înscris nu mai puțin de 15 goluri în poarta celor de la AS Monaco pe parcursul perioadei petrecute pe Parc des Princes.

Cifre impresionante la Paris

Atacantul a lăsat o urmă adâncă în istoria clubului parizian. El a fost primul fotbalist care a atins borna de 200 de goluri marcate în toate competițiile pentru PSG. În prezent, se află pe poziția a doua în ierarhia golgheterilor all-time a parizienilor, fiind întrecut doar de Kylian Mbappé, cu 256 de reușite.

În cele șapte sezoane jucate în Franța, sud-americanul și-a trecut în palmares șase titluri în Ligue 1 și șase Cupe ale Franței. Doar în întrecerea internă, a punctat de 138 de ori în 200 de partide, obținând și două titluri de golgheter, în anii 2017 și 2018.

Unde joacă la 39 de ani

Ajuns la vârsta de 39 de ani, Edinson Cavani continuă să fie activ pe terenul de fotbal. Din vara anului 2023, acesta joacă pentru formația argentiniană Boca Juniors. Jucătorul are un contract valabil până la data de 31 decembrie 2026. La momentul actual, cota de piață a atacantului se situează la 500.000 de euro.