Cele două echipe își dau întâlnire în weekend într-un meci are va conta pentru etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



FCSB - Rapid va avea loc pe Arena Națională, unde, în turul sezonului regulat, cele două cluburi au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 2-2 la finalul duelului.



”Prinde FCSB play-off-ul?” Ce a răspuns conducerea Rapidului



Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, consideră că FCSB va reuși să se califice în play-off chiar și dacă roș-albaștrii vor pierde derby-ul cu Rapid din weekend.



”Nu am niciun dubiu că va prinde play-off-ul. Normal că ne dorim să câștigăm meciul, poate cel mai important meci, e un derby.



(credeți că va prinde play-off-ul și dacă îi bateți?) Sută la sută. Și-mi doresc și să-i batem, probabil că vor prinde oricum play-off-ul, vom mai juca de două ori cu ei.



Dar normal că-mi doresc să-i batem, e un meci extrem de important pentru noi, pentru fanii noștri, dar nu se pune problema ca FCSB să nu prindă play-off-ul”, a spus Victor Angelescu, potrivit fanatik.

Cum arată clasamentul

