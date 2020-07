"Nu e realizabil!" Dani Coman il contrazice pe Gica Hagi! Cum propune Astra sa se schimbe sistemul Ligii 1

Gica Hagi s-a declarat un sustinator al ideii de schimbare a sistemului in Liga 1 prin marirea numarului de echipe la 18.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic campionatul romanesc de fotbal si se vehiculeaza tot mai mult ideea modificarii sistemului competitional, in conditiile in care multe cluburi nu si-au putut juca partidele. Meciuri de ale lui Dinamo, Universitatea Craiova, Astra si CFR Cluj au fost amanate din cauza pandemiei, iar propunerea pentru finalizarea sezonului ar fi sa nu mai retrogradeze nimeni! Gica Hagi a sustinut chiar ca ar fi bine sa se creeze un campionat cu 18 echipe, sa promoveze 4 din Liga 2 si sa ramana toate dintre cele existente acum in prima divizie.

"Cred ca nu e realizabil visul celor care isi doresc 18 echipe. Nu cred ca putem, nici din punct de vedere financiar. Ar fi un mare impediment pentru toate echipele. Trebuie sa fim rezonabili si corecti cu noi insine. Banii din drepturile TV ne ajuta extrem de mult pe noi si pe majoritatea cluburilor din prima liga. Daca se fac 18 echipe, se vor imparti banii la inca 4 echipe, iar majoritatea cluburilor nu vor accepta. Tinand cont de situatia cu pandemia, care nu s-a terminat si vin vremuri poate mai grele, nu stim ce se va intampla nici cu campionatul urmator, cred ca cu 16 echipe, iar ultimul loc din prima liga sa dea un baraj cu locul 3 din Liga 2 ar fi cea mai buna varianta in momentul de fata", a spus Daniel Coman, presedintele Astrei, la Digisport.

Oficialul Astrei Giurgiu a comentat si masurile care vor trebui luate pentru sezonul urmator, in conditiile in care pandemia nu pare sa fie aproape de final.

"Cred ca lotul de 25 ar trebui sa fie mai mare, iar orice jucator depistat pozitiv sa fie scos din lot, iar meciul sa se dispute cu ce ai la dispozitie. Daca e unul sau daca sunt 10, sa fie scosi din lot. Stai in izolare 5 zile, retestezi toata echipa, iar cei care sunt negativi sa joace in continuare. Jucatorul trebuie responsabilizat. Vor intelege si ei, dupa toata perioada asta, ca trebuie sa aiba grija mai multa de ei, de familiile lor.

Lui Crepulja nici nu i-am auzit vocea de cand a venit, nu scoate o vorba, se pregateste 100%, nu iese prin cluburi, e un baiat extraordinar. Si a luat de unde? De pe terasa sau de la benzinarie. Nu pot da vina pe CFR sau pe Dinamo sau pe oricine altcineva. Pleci in deplasare, interactionezi cu receptioneri, cu ospatari, urci cu liftul… Avem cu cine juca, fara lotul asta. Avem copii foarte buni. Indiferent cati ne vor scoate din lot, vrem sa jucam in orice zi si la orice ora cu Craiova, numai sa jucam. Putem sa jucam luni dimineata, daca vor, si seara cu FCSB-ul", a mai spus Coman.

Partida dintre Astra si Universitatea Craiova trebuia sa se joace weekendul trecut, a fost amanata si astazi a fost din nou amanata dupa ce a fost descoperit in caz de COVID-19 la Astra, in persoana croatului Crepulja.