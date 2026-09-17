FCSB a remizat în fața lui Petrolul, scor 2-2, într-un meci din runda a 9-a a sezonului regulat din Superliga.

Roș-albaștrii au înscris prin Ofri Arad (14') și Meriton Korenica (24'), în timp ce ploieștenii au marcat prin Dan N'Lundulu (3') și Breston Malula (66').

Remarcatul lui Mihai Stoica de la FCSB: „Au revenit jucătorii de valoare!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre jucătorii pe care i-a remarcat după meciul cu Petrolul.

Mihai Stoica a fost extrem de mulțumit de jocul lui Ofri Arad, care a revenit dintr-o accidentare care l-a ținut departe de gazon în startul sezonului.

„Au revenit jucătorii de valoare! Ofri Arad, pentru mine, e un jucător de valoare, excepţional, care a lipsit o perioadă lungă din cauza accidentărilor. Suntem altă echipă practic!

Am găsit un jucător U-21 care arată bine meci de meci, nu ca înainte, când aveam portar, ba Toma fundaş dreapta. Când ai 18 ani şi din mijlocaş central devine fundaş dreapta, te aştepţi să facă ce? E greu! N-am discutat chestiile astea, dar Gigi e un om logic”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Mijlocașul israelian adus în iarna acestui an are 13 meciuri în tricoul lui FCSB și două goluri marcate.

900.000 de euro este cota lui Ofri Arad, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Mihai Stoica le vede pe Dinamo și Rapid în lupta pentru titlu

„Eu cred că vor mai fi și Dinamo și Rapid pe lângă Craiova și FCSB. Rapid și Dinamo au mutat bine pe bancă. Dinamo arată mult mai bine cu Nuno Campos din multe puncte de vedere. Dacă iei jucător cu jucător, sunt mulți de anul trecut, iar cei veniți nu sunt la nivelul celor plecați.

Cu tot respectul, Pascual nu e Boateng. Au schimbat sistemul, joacă altceva. Rămâne de văzut cât va fi Karamoko bine, s-a accidentat Musi. Au adus și jucători interesanți în față.

Valoarea unui antrenor se vede atunci când cresc jucătorii sub comanda lui. Bellaarouch a fost convocat la naționala Marocului, Armstrong e alt jucător, a fost convocat la naționala Scoției, Mărginean și Musi, care s-a accidentat, au prins lotul lărgit al României.

Înainte prindea doar Cîrjan, care acum probabil va fi în lotul final. Fotbaliștii de la Dinamo sunt mult mai buni ca anul trecut. Așa i-am simțit”, a spus MM Stoica, la Prima Sport 1.

Dinamo este lider în Superliga României cu 20 de puncte după nouă etape, cu un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid. Universitatea Craiova completează podiumul, cu 17 puncte.

În acest sezon, ”câinii” au pierdut un singur meci, scor 0-1 cu Petrolul Ploiești, în prima etapă.