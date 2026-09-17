Gianni Infantino, pus la zid: ce i-a cerut Federaţia engleză președintelui FIFA

Infantino, în vârstă de 56 de ani, se află sub o presiune din ce în ce mai mare de când a dezvăluit o propunere de vânzare a unei părţi din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privaţi.

Planul a stârnit o opoziţie vehementă din partea UEFA, a Confederaţiei Asiatice de Fotbal şi a CONCACAF din America de Nord, care s-au numărat printre cei care au cerut schimbări la vârful FIFA.

Balogun a primit o suspendare de un meci la Cupa Mondială din 2026 după ce a primit un cartonaş roşu în victoria echipei sale cu 2-0 din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei, ceea ce l-ar fi exclus din meciul din optimile de finală cu Belgia.

Acest lucru l-a determinat pe preşedintele SUA, Donald Trump, să îl contacteze pe Infantino şi să îl îndemne să solicite revizuirea sancţiunii, iar forul de conducere a suspendat suspendarea pentru un an.

Următoarea şedinţă a Consiliului FIFA este programată pentru 15 octombrie.

Ziarul „The Times” a relatat că Hewitt a trimis săptămâna aceasta o scrisoare către Infantino şi secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, solicitând o evaluare independentă a planului de vânzare, scrie Agerpres.