În sezonul 2022/23 al cupelor europene, FCSB a avut o grupă de coșmar în Conference League cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg

În turul grupelor, Silkeborg i-a dat 5 lui FCSB pe ”Jysk Park”, la fel ca în returul disputat pe Arena Națională. De precizat e că Silkeborg venea după un loc 3 în primul eșalon al Danemarcei, iar în stagiunea de atunci se situa pe locul 4, în luna octombrie, între ”dubla” cu FCSB.

Silkeborg, de nerecunoscut la trei ani după ce i-a dat 10 lui FCSB: ce se întâmplă acum la echipă

Au trecut trei ani de la momentul respectiv, iar Silkeborg e departe de echipa care o umilea pe FCSB. Danezii sunt acum pe locul 10 din 12 cu șapte puncte după opt etape și o singură echipă.

În acesată vară, Silkeborg a pierdut și câțiva jucători importanți, cum ar fi Tonni Adamsen sau Callum McCowatt.

Un element și mai bun pentru decăderea lui Silkeborg constă și în plecarea lui Kent Nielsen. El a stat șapte ani la gruparea de pe ”Jysk Park”, a câștigat Cupa Danemarcei în 2024, a luat bronzul în 2022 și a dus echipa de trei ori în cupele europene.

În urmă cu câteva luni s-a despărțit de Silkeborg ca să devină secund la naționala Danemarcei.

Așadar, Silkeborg, la aproape patru ani de la ”dubla” cu FCSB, traversează una dintre cele mai complicate momente. Echipa care îi administra două umilințe lui FCSB este acum mai mult o amintire.