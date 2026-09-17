După un start bun de campionat, dar prost pe partea cupelor europene, FCSB a ajuns acum să aibă trei eșecuri pe linie și un egal consemnat în ultima rundă a Superligii României, cu Petrolul Ploiești, scor 2-2.

Iar Gigi Becali, patronul lui FCSB, a negociat recent cu mai mulți antrenori în ideea în care vrea să-l înlocuiască pe Marius Baciu la cârma grupării roș-albastre: Edi Iordănescu, Zicu sau Florin Maxim. Chiar și numele lui Marius Șumudică a apărut în peisaj, chiar dacă tehnicianul are contract cu CFR Cluj.

Ciprian Marica, uluit de ce face Gigi Becali la FCSB: ”Nu e normal! Nu vreau să fiu în pielea lui”

Ciprian Marica, fost internațional român, îl compătimește pe Baciu, care a venit la FCSB într-un moment critic la finalul stagiunii trecute și a reușit să salveze fosta campioană a României și să o califice în preliminariile Conference League după o ”dublă” cu Botoșani și Dinamo.

”Nu mi-aș dori să fiu în pielea lui (n.r. Marius Baciu). Patronul FCSB-ului îi dă ultimatum, vorbește cu alți antrenori. E o situație urâtă pentru Baciu. Nu e normal ca patronul să vorbească cu alți antrenori. A vorbit cu Zicu.

E cum nu trebuie, cu nu s-a mai pomenit. Domnul Becali e un excelent negociator, Șumudică și-a cerut scuze, propunere pentru Edi să vină gratis, Mutu s-a propus și el gratis. Are de unde alege.

Cam asta e ideea. Ianis Zicu, din discursul lui și ce am discutat cu el, îi pare rău că nu a ajuns la FCSB”, a spus Ciprian Marica, potrivit Digi Sport.

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