În spatele ”câinilor” se află Rapid cu 18 puncte, iar podiumul este completat de campioana en-titre Universitatea Craiova, care a bifat în primele nouă runde ale noului sezon 17 puncte.

Constantin Schumacher a intrat în direct la VOYO SPORT LIVE și a numit campioana sezonului 2026/27: ”Ea va câștiga! Lot foarte bun”

Constantin Schumacher, actual antrenor la Râmnicu Vâlcea în Liga 2, a avut o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, emisiune transmisă de luni până vineri de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1.

Printre subiectele abordate, fostul jucător al Rapidului a vorbit și despre lupta la titlu din Superliga și a spus că, în opinia sa, Universitatea Craiova are cele mai mari șanse să se impună ȘI în actualul sezon.

”Eu cred că tot Craiova va câștiga titlul în Superliga în acest sezon, pentru că are un lot foarte bun și au și rezerve la același nivel cu titularii”, a spus Schumacher la VOYO SPORT LIVE.

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