Rapid (39 de puncte) a încheiat anul la o lungime în spatele primei poziții ocupate de Universitatea Craiova (40 de puncte), care a căpătat poziția de lider în urma etapei cu numărul 21.

Sâmbătă seara, în prima etapă din 2026 a Superligii României, echipa lui Costel Gâlcă s-a impus pe propriul teren, scor 1-0 cu Metaloglobus.

Costel Gâlcă voia ca lotul Rapidului să fie conturat până la reluarea Superligii

În noul an, Rapid continuă campania de achiziții și după pauza competițională, președintele Victor Angelescu confirmând că negocierile pentru întărirea lotului chiar există. Și Gâlcă a avut o astfel de poziție publică.

Angelescu a recunoscut că antrenorul Costel Gâlcă mai așteaptă întăriri esențiale pentru a aborda cu un lot solid partea a doua a sezonului, prioritățile fiind acoperirea posturilor de portar și fundaș stânga, unde variantele actuale sunt limitate.

Giuleștenii voiau să se asigure că Gâlcă are la dispoziție dubluri pe posturi cheie înainte de reluarea Superligii. În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric!

Costel Gâlcă a reușit să convingă conducerea Rapidului să investească, totuși, și în iarnă

Chiar dacă afirma că giuleștenii au un lot puternic înainte să preia postul, antrenorul a transmis conducerii că ar dori o întărire a vestiarului în această perioadă de mercato, care să cuprindă plecări și veniri.

