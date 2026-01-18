EXCLUSIV Costel Gâlcă a cerut, conducerea nu i-a îndeplinit dorința

Costel Gâlcă a cerut, conducerea nu i-a îndeplinit dorința Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid luptă pentru titlu în acest sezon de Superliga României.

TAGS:
RapidtransferuriCostel GalcaSuperliga Romaniei
Din articol

Rapid (39 de puncte) a încheiat anul la o lungime în spatele primei poziții ocupate de Universitatea Craiova (40 de puncte), care a căpătat poziția de lider în urma etapei cu numărul 21.

Sâmbătă seara, în prima etapă din 2026 a Superligii României, echipa lui Costel Gâlcă s-a impus pe propriul teren, scor 1-0 cu Metaloglobus.

Costel Gâlcă voia ca lotul Rapidului să fie conturat până la reluarea Superligii

În noul an, Rapid continuă campania de achiziții și după pauza competițională, președintele Victor Angelescu confirmând că negocierile pentru întărirea lotului chiar există. Și Gâlcă a avut o astfel de poziție publică.

Angelescu a recunoscut că antrenorul Costel Gâlcă mai așteaptă întăriri esențiale pentru a aborda cu un lot solid partea a doua a sezonului, prioritățile fiind acoperirea posturilor de portar și fundaș stânga, unde variantele actuale sunt limitate.

Giuleștenii voiau să se asigure că Gâlcă are la dispoziție dubluri pe posturi cheie înainte de reluarea Superligii. În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric!

Costel Gâlcă a reușit să convingă conducerea Rapidului să investească, totuși, și în iarnă

Chiar dacă afirma că giuleștenii au un lot puternic înainte să preia postul, antrenorul a transmis conducerii că ar dori o întărire a vestiarului în această perioadă de mercato, care să cuprindă plecări și veniri.

Se discută intens la Rapid, și în această perioadă, despre mutările pregătite, iar primele nume de achiziții au fost trecute în dreptul venirilor. Conducerea, deși la nivel public nu o spune cu tărie, se gândește la primul loc în Superliga României la finalul stagiunii.

În acest moment, Rapid nu are lotul conturat în totalitate pentru partea a doua a sezonului, iar Costel Gâlcă este nemulțumit de acest aspect. Din informațiile Sport.ro, Gâlcă ar fi vrut să finalizeze venirile și plecările în totalitate până la reluarea Superligii României, dar conducerea nu a putut să îi îndeplinească dorința.

Rapid trebuie să se omogenizeze și după reluarea Superligii

De altfel, în primă fază, înainte de pauza de iarnă, conducerea i-a transmis lui Gâlcă faptul că va face mutări limitate și că nu va investi prea mult. Până la urmă, cu sau fără ”presiunile” lui Gâlcă, oamenii cu factor de decizie la clubul din Giulești s-au conformat și au făcut câteva mutări importante, dar vor urma și altele.

Totuși, chiar dacă i se va face pe plac lui Costel Gâlcă și nu mai poate spune, apoi, că nu are un lot valoros și numeros, rămâne această nemulțumire!

Sport.ro a aflat că antrenorul ținea mult la posibilitatea ca o parte din pregătirea de iarnă să fie făcută cu tot lotul conturat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
ULTIMELE STIRI
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Strasbourg – Metz 1-0, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Strasbourg – Metz 1-0, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese



Recomandarile redactiei
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali semnează! Decizia clubului
Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali semnează! Decizia clubului
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Ucrainenii au anunțat de ce depinde transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo: ”Povestea e departe de a fi încheiată!”
Ucrainenii au anunțat de ce depinde transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo: ”Povestea e departe de a fi încheiată!”
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!