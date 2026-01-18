Ioan Becali, vărul patronului de la FCSB, susține că sunt șanse destul de mari ca Ștefan Târnovanu să plece de la gruparea roș-albastră la un club din primele cinci campionate ale lumii în vară.

Ioan Becali: ”O echipă din Top 5 l-ar dori pe Târnovanu în vară!”

Renumitul agent spune că a purtat discuții pentru portarul roș-albaștrilor și o echipă ar fi dispusă să plătească trei milioane de euro pentru titularul lui FCSB. Rămâne de văzut, însă, dacă Gigi Becali va accepta ”doar” trei milioane de euro, sumă pe care Ioan Becali o consideră corectă, având în vedere că finanțatorul de la FCSB nu a plătit mare lucru pentru portarul ajuns la 25 de ani.

”Și pentru Târnovanu am vorbit cu multe echipe. Avem o echipă care, cred că-n vară l-ar dori. Acum, în iarnă… E o echipă din top 5 campionate ale Europei. O echipă care poate să dea 3 milioane, zic eu.

Îți dai seama că Gigi, când aude de 3 milioane, o să zică 5. Dar eu zic că așa cum Gigi a făcut gestul pentru Adrian Șut. Să-l dai pe 1.500.000… Un mijlocaș important pentru el. Adică s-a uitat și la interesul jucătorului. A fost un jucător important pentru el.

Până la urmă trebuie să se înțeleagă. Un jucător pe care ai dat aproape nimic. Pe Târnovanu la fel. Nu ai dat nimic. Ți-a apărat ani de zile. Bă, ai vrut 5 milioane când erai în vogă.

Acum, în situația fotbalului nostru, dă-i drumul pe 2.500.000, 3.000.000, să se ducă băiatul să-și ia și el niște bani. Da, șanse mari din vară să plece la o echipă din Top 5 campionatele ale Europei”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.