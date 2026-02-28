Florin Costea (40 de ani) a dezvăluit că a fost la un pas de un transfer spectaculos în Germania, în perioada în care strălucea la FCU Craiova.

Atacantul susține că o echipă din Bundesliga era pregătită să achite până la 7 milioane de euro, însă mutarea nu s-a mai realizat.

Ofertă de 7.000.000 de euro pentru Florin Costea

Este vorba despre FC Koln, club care, potrivit declarațiilor sale, făcuse o ofertă concretă. „Am fost foarte aproape de Koln. Oferta era undeva la 6-7 milioane de euro. Îl știți foarte bine pe domnul Adrian Mititelu. Poate voia să ia mai mult. Așa s-a întâmplat. Nu a fost să fie!”, a spus Costea la Digi Sport.

În acea perioadă, patronul Adrian Mititelu spera să obțină o sumă și mai mare pentru golgheterul echipei.

Costea venea după cel mai bun sezon al carierei, 2008-2009, când a ieșit golgheter în Liga 1 cu 17 reușite, la egalitate cu Gigel Bucur.

De-a lungul carierei a mai jucat la FCSB, CFR Cluj, Turnu-Severin sau în străinătate, la Arsenal Tula și Zakho.

După retragere, a revenit la clubul patronat de Mititelu, unde ocupă funcția de director sportiv.