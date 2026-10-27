FOTO Ce omagiu! Cum arată Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

Ce omagiu! Cum arată Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur Bundesliga
Alexandru Hațieganu
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O fotografie valorează mai mult decât 1.000 de cuvinte după ce Harry Kane a devenit Balonul de Aur din 2026.

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Harry KaneBalonul de AurBundesligaBayern Munchen
Din articol

Câștigarea Balonului de Aur din 2026 de către Harry Kane (33 de ani) a adus sărbătoarea și la Bayern Munchen, echipa la care evoluează cel mai bun fotbalist din lume. 

Harry Kane, omagiat de Bayern Munchen

Clubul bavarez a luminat Allianz Arena în auriu, culoarea Balonului de Aur, în urma performanței golgheterului echipei. 

În sezonul 2025-2026 pentru care s-a acordat prestigiosul trofeu, Harry Kane a marcat 61 de goluri în 51 de meciuri pentru Bayern Munchen. 

De asemenea, atacantul englez și-a trecut în CV, alături de bavarezi, „tripla” de trofee în stagiunea anterioară: Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei. 

Harry Kane, omagiat de Bayern Munchen

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Kane a scris istorie! 

Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen, a câștigat Balonul de Aur 2026 în cadrul galei care a avut loc la Londra. Cel mai râvnit premiu din fotbal este acordat, an de an, de prestigioasa publicație franceză France Football.

Atacantul englez era văzut drept favorit de casele de pariuri înainte de gală, chiar dacă a avut doi concurenți pe măsură: Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

După ce a câștigat titlul de cel mai bun atacant al anului în cadrul galei de la Londra, Kane a primit și Balonul de Aur, astfel că a scris istorie! A devenit primul englez care câștigă acest premiu după 25 de ani. Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

De asemenea, Kane este al cincilea fotbalist din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).

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