Câștigarea Balonului de Aur din 2026 de către Harry Kane (33 de ani) a adus sărbătoarea și la Bayern Munchen, echipa la care evoluează cel mai bun fotbalist din lume.

Harry Kane, omagiat de Bayern Munchen

Clubul bavarez a luminat Allianz Arena în auriu, culoarea Balonului de Aur, în urma performanței golgheterului echipei.

În sezonul 2025-2026 pentru care s-a acordat prestigiosul trofeu, Harry Kane a marcat 61 de goluri în 51 de meciuri pentru Bayern Munchen.

De asemenea, atacantul englez și-a trecut în CV, alături de bavarezi, „tripla” de trofee în stagiunea anterioară: Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei.