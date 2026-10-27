Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă complicată. Formația din Gruia a intrat în insolvență la începutul acestui sezon, la scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat pe banca tehnică.

Marius Șumudică pleacă de la CFR Cluj! Antrenorul își caută deja echipă

„Șumi” a fost numit ca antrenor după eliminarea ardelenilor din cupele europene, mandatul lui Antonio Folha fiind mult sub așteptări. Situația clubului este una grea, iar obiectivul este unul clar: redresarea în SuperLiga.

De la momentul instalării lui Marius Șumudică, evoluțiile au fost oscilante. CFR Cluj s-a dovedit a fi o „nucă tare” în partidele disputate pe teren propriu, însă în deplasare echipa a suferit.

În ultima etapă din SuperLiga, ardelenii au fost extrem de aproape de a face surpriza. Deși conduceau cu 2-0 în minutul 75, elevii lui „Șumi” s-au văzut egalați, Dinamo punctând în minutele 78 și 81.

După remiza din Gruia, Marius Șumudică s-ar fi decis să părăsească formația la începutul anului 2027. GSP notează că tehnicianul e convins că, în condițiile problemelor financiare și sportive, nu mai are posibilitatea să redreseze echipa,

Tehnicianul e conștient că actuala situație a clubului nu va aduce noi achiziții în mercato de iarnă, astfel că va trebui să se mulțumească, dacă va rămâne, cu actualul lot. Sursa amintită mai sus a notat că Șumudică și-a înștiințat deja staff-ul că se află în căutarea unei noi echipe, probabil din străinătate, pe care ar fi dispus să o preia din ianuarie 2027.

Bilanțul lui Marius Șumudică la CFR Cluj: 11 meciuri - 5 victorii, două remize și 4 înfrângeri. CFR Cluj se află pe locul 9 în SuperLiga, cu 17 puncte acumulate în primele 13 runde.