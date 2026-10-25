Condusă la pauză după golul lui Filip Stojilkovic, FCSB a arătat mult mai bine în repriza secundă. Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou (desemnat autorul meciului, după dubla reușită) și Joao Paulo au adus a treia victorie consecutivă pentru Reghecampf.

Robert Niță, dărâmat după FCSB - Rapid 4-1: "Râd prietenii și colegii de serviciu de tine. Poate e un accident"

Prezent la Matinalul de la VOYO Sport Live în dimineața de după meci, rapidistul Robert Niță (49 de ani) nu și-a putut ascunde dezamăgirea. Recunoaște că FCSB "a dominat 90 de minute" și a meritat victoria, iar în cazul giuleștenilor speră că a fost vorba de un accidentat.

Niță a adus în discuție și momentul psihologic care a schimbat derby-ul - ratarea lui Stojilkovic, la 1-1, când Dawa a avut o intervenție senzațională.

"Din păcate, un joc pierdut net de către Rapid, chiar dacă deschide scorul Filip. Rapid are avantaj la pauză, dar, așa cum spunea Daniel Pancu după meci, n-am avut în niciun moment senzația că Rapid putea câștiga meciul. Poate a fost un accident, poate trebuia să vină și acest moment. E supărător că vine într-un derby, e dezamăgitor că ai avut 8.000 de suporteri în peluză și au făcut un spectacol senzațional. Știm cât de mult îi doare pe suporteri. Acestea sunt meciurile după care prietenii, cunoscuții, colegii de serviciu râd de tine până la următorul. Sunt meciurile care contează cel mai mult.

Cu toate acestea, fanii au rămas în peluză, au cântat împreună cu jucătorii. Au dat dovadă încă o dată de dragoste și de susținerea față de echipa asta. Ar trebui ca și echipa, la meciurile astea importante, să se ridice la nivelul suporterilor.

E clar că FCSB a meritat victoria. Cauzele sunt multiple. A spus-o și Daniel. Poate acum vedem și înțeleg de ce Rapid ajunge bine în play-off an de an, iar în play-off se întâmplă câte ceva. Aseară a fost un meci de play-off cu o echipă bună, care a știut să gestioneze partida, a câștigat aproape toate duelurile.

De partea cealaltă, poate e un accident. Rapid venea după 6 victorii, a condus cu 1-0, dar chiar la pauză vorbeam și spuneam că va fi foarte greu ca Rapid să ia punct sau puncte. Ne putem lega de multe lucruri, inclusiv de un moment psihologic al jocului, la ocazia lui Filip, singur cu portarul, când era 1-1. Dacă făceai 2-1 acolo, poate altfel decurgea jocul, având în vedere că FCSB era nevoită să se descopere pentru a ajunge la 2-2.

Reghecampf n-a fost mai inspirat. OK, felicitări lui, e la a treia victorie, se vede că arată bine echipa și a meritat victoria, dar nu cred că este vorba de inspirație. Pancu, în absolut toate meciurile de până acum, a mutat bine pe parcursul jocului, a introdus jucători în primul 11 care au dat randament", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.

Robert Niță: "Se confirmă că Rapidului îi e greu să joace când e considerată favorită"

Robert Niță crede că un motiv pentru care Rapid a arătat foarte rău pe Arena Națională a fost statutul de favorită care i-a fost atribuit echipei lui Pancu înaintea derby-ului cu FCSB.

"Poate și declarațiile înainte de joc, potrivit cărora Rapid e favorită, au fost greu de suportat. Sau poate a fost o abordare mentală puțin mai lejeră. Mi s-a confirmat faptul că Rapidului îi este greu să joace când este considerată favorită. Pancu a spus bine înainte de meci că FCSB e o echipă periculoasă, că e un derby, iar Rapid nu era favorită nici pe vrea lui Mircea Lucescu.

FCSB a dominat 90 de minute. Prima ocazie a fost a lui Cisotti, în minutul 3, când Doumbia a dat direct la adversar. Cred că era mai rău pentru Rapid dacă minge aia intra și debutai cu 1-0. Revăzând meciul la televizor, mi-a trecut prin cap meciul de la Cluj, când Rapid e condusă, ajunge să conducă cu 3-1, iar apoi face 4-3 și câștigă. La cum a arătat meciul aseară, dacă FCSB deschidea scorul, tot cam ăsta ar fi fost deznodământul", a mai spus Niță.