Se duce dupa Planic! Decizie de ultima ora a lui MM Stoica dupa ce a aflat ca sarbul nu mai vrea sa stea NICIO ZI la FCSB

Bogdan Planic a notificat-o pe FCSB ca isi reziliaza contractul unilateral!

Fundasul sarb vrea plata tuturor salariilor restante si contesta trimiterea in somaj tehnic dupa pronuntarea starii de urgenta. Conform Fanatik, Mihai Stoica va face o ultima incercare de a-l convinge pe Planic sa nu paraseasca echipa. Managerul de la FCSB va avea in aceasta seara o intalnire decisiva cu Planic! De altfel, MM este cel care l-a remarcat pe Planic in Serbia, la Vojvodina, si i-a propus lui Becali sa-l transfere. Fundasul a fost transferat in 2017 in schimbul a numai 300 000 de euro, o suma mult sub valoarea sa reala.

Planic, 28 de ani, are propuneri de transfer din Turcia, Rusia sau Belgia.