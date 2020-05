Narcis Raducan da cartile pe fata! Ce spune despre schimburile de replici avute cu MM Stoica: "Suntem precum cocosii"

Narcis Raducan a colaborat cu Mihai Stoica in perioada petrecuta la Unirea Urziceni si la FCSB.

Cei doi s-au intepat de mai multe ori prin diverse declaratii facute, insa Narcis Raducan spune ca il respecta pe MM Stoica si a avut foarte multe de invatat de la el de-a lungul carierei.

Narcis nu exclude posibilitatea unei colaborari in viitor si spune ca din punctul lui de vedere este compatibil profesional cu MM:

"Cand te enervezi, cand te jigneste cineva, ripostezi. Dar MM Stoica este totusi cel care m-a determinat sa incep aceasta meserie, am invatat foarte multe lucruri de la el. Eu il respect, chiar daca sunt si astfel de lucruri. Nu te pot apropia astfel de schimburi de replici, dar nici nu pot sa stearga respectul fata de el. Niciodata n-am purtat o ura fata de el, ne-am certat si in public si in privat, dar tot imi vine sa vorbesc cu el.

Am mai fost impreuna la FCSB si ne-am descurcat bine. Atat timp cat nu este o tensiune intre noi, poate fi benefic si pentru noi si pentru echipa. Atunci cand suntem precum cocosii, nu face bine nimanui. Depinde de situatie si de context. Nu am un exces de orgoliu fata de el si cred ca suntem compatibili profesional", a spus Narcis Raducan pentru Gazeta.

Mihai Stoica: "Eu am o problema si am niste reprosuri de facut celor care se ocupa de echipa (n. r. FCSB) acum

Ultimul atac al lui MM Stoica a venit chiar inainte ca Narcis Raducan sa plece de la FCSB, in 2019.

"Eu am o problema si am niste reprosuri de facut celor care se ocupa de echipa acum. Exista, hai sa nu folosesc cuvinte urate si sa spun ca sunt multi lingai in peisajul fotbalistic autohton. Sunt foarte multi oameni care corespund unui anumit tipar.

Ma referer la unii conducatori, jucatori. Vor sa isi faca imagine prostind patroni si acestia angajandu-i dupa. La orice ora din zi si din noapte sunt disponibili sa dea interviuri, sa dea informatii din interior. Cum sa apara in presa regulamentul de ordine interioara. Ce este aici, WikiLeaks", spunea MM Stoica in octombrie 2019.

O luna mai tarziu, Narcis Raducan a plecat de la FCSB, iar la scurt timp, MM Stoica revenea la echipa ros-albastra.