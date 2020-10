MM Stoica, dezvaluirile MOMENTULUI despre Gigi Becali! De ce REFUZA patronul FCSB-ului sa mai vorbeasca in public

Mihai Stoica (55 ani) a revenit in functia de manager general al FCSB-ului.

Oficialul ros-albastrilor a sustinut o conferinta de presa in care a vorbit despre functia pe care o va ocupa in cadrul clubului. MM Stoica a revenit la FCSB dupa o perioada de pauza, in care a stat departe din motive personale, insa nu avea o functie oficiala.

"Revin in functia pe care am pierdut-o in 4 martie 2014, cu aceleasi atribuituni, voi fi managerul general al clubului, iar implicarea mea va fi cea care a fost in 2004-2014.

Steaua, actualmente FCSB, probabil ca viitoare Steaua, nu asta conteaza, absolut tot cei care simt ros-albastru, FCSB este Steaua", a declarat MM Stoica la conferinta.



"Clubul trebuie sa aiba o voce!"

MM a comentat si decizia lui Gigi Becali de a se retrage din viata publica si refuzul acestuia de a mai da declaratii.

"Patronul acestei echipe a hotarat sa nu mai aiba aparitii in spatiul public, a luat-o, mi-a comunicat-o, iar acest club trebuie sa aiba o voce pentru ca acest club are cei mai multi suporteri din Romania.

Calea pe care a ales-o Gigi Becali nu poate sa implice si o asemenea activitate. Sunt probleme pe care le discutam zilnic, dar nu cred ca ar fi in regula sa fac public motivul.

E un om foarte credincios, care nu lipseste in nicio zi de la slujba, nu vrea sa mai apara pentru ca in momentul in care apare, indiferent de contextul in care vorbeste tot ar fi provocat, ar spune cuvinte pe care nu doreste sa le mai spuna", a spus MM Stoica la conferinta de presa.