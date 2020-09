Razboiul dintre MM Stoica si Craiova continua: "A condus, dar n-a batut, nici egal n-a prea facut!" 

Scandalul ar fi inceput dupa o postare a lui MM Stoica la adresa Craiovei.

Clubul din Banie a reactionat cu privire la postarea oficialului FCSB, care spune ca 'Universitatea Craiova este un club de-o varsta cu baiatul lui Messi'. Craiovenii au raspuns la scurt timp pe o retea de socializare, spunand despre Mihai Stoica ca toata viata 's-a vandut pentru arginti', adaugand o fotografie in care acesta plangea.

La nici doua ore de la postare, MM a dat replica, vorbind despre istoricul acelei fotografii, adaugand ca ea este facuta inainte de castigarea unui titlu (cel cu Unirea Urziceni), trofeu pe care CSU l-a ratat anul trecut.

"Punct de vedere oficial al unui club care sa contina atatea ineptii si jigniri n-am mai vazut. Doar ca au comis o eroare incomensurabila. Fotografia asta e facuta in 2009, la cateva secunde dupa castigarea titlului cu Unirea Urziceni. CSU n-are de unde sa stie cum e sa plangi de bucurie. Pentru ca CSU n-a castigat titlul, desi trebuia sa bata acasa pe CFR.

A condus, dar n-a batut



Nici egal n-a prea facut.

De acolo, stie Sorin Cartu, doar ca el a castigat cu Universitatea originala. In dubla calitate. Si eu stiu cum e pentru ca am castigat 5. Cel cu plansul si-nca 4. La jigniri nu mai raspund, m-am maturizat si am schimbat registrul.

P.S: Costum elegant, spre slim. Nod la cravata neglijent artistic. Tunsoarea imi deteriora imaginea...", a scris Mihai Stoica pe pagina personala de Facebook.