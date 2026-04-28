Lucescu a bifat în al doilea mandat la PAOK (2021-2027) 252 de apariții pe banca tehnică până acum și a înregistrat o medie de 1.9 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

În primul mandat, din perioada august 2017 - iunie 2019, fiul regretatului Mircea Lucescu a consemnat 94 de meciuri la cârma echipei de pe ”Toumba” și o medie de 2.3 puncte pe meci.

Răzvan Lucescu: ”Vreau în vară sau într-un an să abandonez”

Sâmbătă seară, PAOK Salonic a întâlnit-o pe OFI Crete la Volos, pe ”Panthessaliko Stadium”, în finala Cupei Greciei. OFI s-a impus în prelungirile partidei, iar tabela de marcaj a indicat la capătul celor 120 de minute 3-2 în defavoarea echipei lui Lucescu.

Într-un interviu de colecție pentru Pro TV, Răzvan Lucescu a sugerat că s-a gândit să plece de la PAOK după ratarea cupei. Echipa din Salonic nu l-a lăsat însă pe antrenor să părăsească banca.

”Să fiu sincer, am spus că vreau în vară sau într-un an să abandonez, dar astea sunt momentele după înfrângere. Când câștigi, vezi altfel lucrurile”, a spus Răzvan Lucescu.

PAOK vrea Champions League! Echipa din Salonic e pe trei în acest moment în clasamentul play-off-ului din Grecia cu 58 de puncte, situându-se la trei lungimi în spatele lui Olympiacos (locul 2), prima poziție care duce la ”masa bogaților”.

Răzvan Lucescu: "Cristi Chivu va avea o carieră fabuloasă"

"Chivu la Inter? Fantastic! Bine, el a și câștigat cu echipa de tineret campionatul. Când câștigi și ai deja o astfel de experiență acolo, e clar că urmează ceva bun. E un tip extrem de inteligent. Are o experiență în fotbal, o personalitate deosebită.

Urmăresc, zilnic citesc Gazzetta dello Sport și văd cum vorbesc jucătorii despre el, văd cum a gestionat foarte multe situații. Va avea o carieră fabuloasă", a spus Răzvan Lucescu, pentru PRO TV.