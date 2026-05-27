Fostul star de la FCSB a devenit oficial antrenor: „Trebuie să îmi găsesc echipă!"

Ionut Stoica
Winger-ul a evoluat pentru trupa lui Gigi Becali între anii 2015-2017.


Fostul mijlocaș ofensiv al celor de la FCSB, Jugurtha Hamroun, a făcut primul pas spre o nouă carieră în fotbal. Algerianul a obținut oficial licența B de antrenor și este gata să înceapă munca pe bancă.

Retras din activitate după experiențele din Qatar și Algeria, Hamroun a urmat cursurile de antrenorat în Qatar, după cum Sport.ro v-a dezvăluit anul trecut aici, iar acum își caută prima echipă.

„Da, am terminat licența. Acum trebuie să îmi găsesc un job!”, a declarat Hamroun pentru Sport.ro.

Fostul jucător al FCSB-ului spune că își dorește să înceapă treptat, ca antrenor secund sau la nivel de academie, înainte să facă pasul spre funcția de principal.

„Să antrenez în România? De ce nu? În ultimii ani, când jucam, eram un lider pe teren. Cu vârsta și experiența începi să vorbești mai mult, să dai sfaturi. Mai întâi secund, apoi principal”, spunea Hamroun încă de anul trecut.

Ajuns în România în 2015, adus de Florin Cernat la Oțelul Galați, Hamroun a impresionat rapid și a fost transferat gratis de FCSB, după falimentul clubului moldovean.

În tricoul roș-albaștrilor a bifat 44 de meciuri, 11 goluri și 7 pase decisive, cucerind și Cupa Ligii în sezonul 2015/2016.

De-a lungul carierei, Hamroun a mai evoluat pentru Guingamp, Al Sadd SC, Qatar SC sau Samsunspor. În Qatar a fost coleg cu legendarul Xavi Hernández la Al Sadd.

În cei 16 ani de carieră, algerianul a câștigat șase trofee, printre care Cupa Franței cu Guingamp și Cupa Ligii din România cu FCSB.

