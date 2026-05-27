Fostul mijlocaș ofensiv al celor de la FCSB, Jugurtha Hamroun, a făcut primul pas spre o nouă carieră în fotbal. Algerianul a obținut oficial licența B de antrenor și este gata să înceapă munca pe bancă.

Retras din activitate după experiențele din Qatar și Algeria, Hamroun a urmat cursurile de antrenorat în Qatar, după cum Sport.ro v-a dezvăluit anul trecut aici, iar acum își caută prima echipă.

„Da, am terminat licența. Acum trebuie să îmi găsesc un job!”, a declarat Hamroun pentru Sport.ro.

Jugurtha Hamroun a devenit oficial antrenor

Fostul jucător al FCSB-ului spune că își dorește să înceapă treptat, ca antrenor secund sau la nivel de academie, înainte să facă pasul spre funcția de principal.

„Să antrenez în România? De ce nu? În ultimii ani, când jucam, eram un lider pe teren. Cu vârsta și experiența începi să vorbești mai mult, să dai sfaturi. Mai întâi secund, apoi principal”, spunea Hamroun încă de anul trecut.