Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se pregătesc de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Risto Radunovic, titular în FCSB - Rapid

Risto Radunovic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători străini din fotbalul românesc al ultimului deceniu. Muntenegreanul se află la FCSB din iarna lui 2021, contractul său fiind scadent în vara anului viitor.

Fundașul evoluează în SuperLiga din 2017, când semna cu Astra Giurgiu. Evoluțiile sale bune l-au împins către un transfer la FCSB, Gigi Becali plătind 400.000 de euro pentru serviciile muntenegreanului.

Deși Gigi Becali a dat de înțeles că înțelegerea cu muntenegreanul nu va fi prelungită, Laurențiu Reghecampf a decis să îl titularizeze în partida cu Rapid. Risto Radunovic va evolua la mijlocașul terenului, acolo unde va face pereche cu Karlo Muhar. Echipele de start din derby arată astfel: