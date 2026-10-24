NEWS ALERT Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid

Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a titularizat un jucător aflat pe picior de plecare de la FCSB.

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Risto RadunovicFCSBGigi BecaliLaurentiu Reghecampf
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SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se pregătesc de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Risto Radunovic, titular în FCSB - Rapid

Risto Radunovic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători străini din fotbalul românesc al ultimului deceniu. Muntenegreanul se află la FCSB din iarna lui 2021, contractul său fiind scadent în vara anului viitor.

Fundașul evoluează în SuperLiga din 2017, când semna cu Astra Giurgiu. Evoluțiile sale bune l-au împins către un transfer la FCSB, Gigi Becali plătind 400.000 de euro pentru serviciile muntenegreanului.

Deși Gigi Becali a dat de înțeles că înțelegerea cu muntenegreanul nu va fi prelungită, Laurențiu Reghecampf a decis să îl titularizeze în partida cu Rapid. Risto Radunovic va evolua la mijlocașul terenului, acolo unde va face pereche cu Karlo Muhar. Echipele de start din derby arată astfel:

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita. Rezerve: M. Popa, Ghahore, M. Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
  • Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic. Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila. Antrenor: Daniel Pancu.
  • Radunovic m
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Radunovic, unul din liderii de la FCSB

Risto Radunovic a semnat cu FCSB la începutul lui 2021, mutare în schimbul căreia Gigi Becali a achitat 400.000 de euro clubului Astra Giurgiu. Internaționalul muntenegrean a devenit rapid titular în mandatul lui Toni Petrea și a rămas o piesă de bază în angrenajul echipei. 

În ultimele trei sezoane, fundașul stânga a contribuit decisiv la adjudecarea a două titluri de campion și a două Supercupe ale României. Cu 240 de prezențe, 9 goluri și 31 pase decisive strânse în cei 5 ani și jumătate de când îmbracă tricoul roș-albastru, Radunovic mai are contract până în vara anului 2027.

  • 400.000 de euro este cota lui Risto Radunovic
  • 240 de meciuri, 9 goluri și 31 pase decisive a adunat fundașul pentru FCSB
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