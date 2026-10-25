Risto Radunovic, discurs războinic după FCSB - Rapid: „Noi am dat dovadă de asta pe teren”. Ce a spus despre viitorul său

Risto Radunovic (34 de ani) a fost titular pe postul de mijlocaș central defensiv în FCSB - Rapid 4-1. Muntenegreanul a fost reprofilat, în sezonul curent, în contextul evoluțiilor bune ale fundașului stânga Ricardo Pădurariu (19), eligibil pentru regula U21.

Risto Radunovic: „Eu nu am teamă de nimic, sunt pregătit”

La finalul derby-ului, Radunovic a susținut că nu se teme de nimic și că este pregătit să evolueze pe noul său post, unde se simte natural și încearcă să învețe lucruri noi în fiecare zi. El a subliniat că echipa sa a demonstrat că într-un derby nu ai nevoie de motivație suplimentară.

Referitor la viitorul său, muntenegreanul a confirmat că mai are contractul cu FCSB valabil până la iarnă. Risto Radunovic a susținut că nu a discutat cu nicio altă echipă, în ciuda interesului arătat de Dani Coman, președintele lui FC Argeș.

Reacția lui Radunovic după derby-ul FCSB - Rapid

„Am continuat și după 1-0, am jucat până la capăt și mă bucur că a ieșit așa bine. Astăzi a fost un derby, nu ai nevoie de motivație suplimentară. E vorba și de orgoliu, iar noi am dat dovadă de asta pe teren. Am jucat acasă și mă bucur că am câștigat.

Mă bucur că reușesc să joc și de încrederea pe care mi-o oferă Mister. Eu nu am teamă de nimic, sunt pregătit. Nu știu cum se vede, eu mă simt natural și încerc să învăț în fiecare zi ce mă poate ajuta pe acest post (n.r.- de mijlocaș central defensiv). Vreau să joc cât mai bine când primesc șanse. Orice șansă voi avea să joc, voi demonstra cât de bine pot să o fac.

Avem încă timp, am contract până la iarnă și vom vedea atunci. Eu vreau să mă bat la campionate și să simt că pot încă să fac față. Nu am vorbit cu nimeni, vom vedea, e timp. Eu nu am vorbit cu nimeni. Îi mulțumesc (n.r. - lui Dani Coman), dar n-am vorbit cu nimeni”, a declarat Risto Radunovic, la flash-interviu.