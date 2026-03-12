Gustavo Varela (21 de ani) a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist din campionatul Portugaliei în luna februarie. Fiul fostului fundaș de la FC Vaslui sau FCSB a marcat trei goluri în cinci etape.
Gustavo a reușit o dublă în victoria clară contra lui Famalicao (5-0), când a fost introdus în minutul 67, iar la succesul cu Braga (2-1) a reușit golul egalizator după ce a fost trimis pe teren în debutul reprizei secunde.
În total, vârful de atac a reușit 5 goluri și două pase decisive în 24 de partide din acest sezon. Gil Vicente ocupă locul 5 în campionat, fiind depășită doar de granzii Porto, Sporting, Benfica și Braga.
Gustavo Varela aparține de Benfica, însă este împrumutat la Gil Vicente până la finalul acestui sezon. Atacantul a făcut o mare parte a junioratului în Grecia, la PAOK Salonic, unde tatăl său a jucat în perioada 2016-2022.
Cotat de Transfermarkt la un milion de euro, Gustavo Varela joacă și la naționala U21 a Portugaliei. În toamnă a marcat 3 goluri în 5 meciuri din preliminariile pentru EURO 2027.
Fernando Varela și Gustavo Varela au fost adversari
În noiembrie 2024, Fernando Varela juca la Alverca, în liga secundă din Portugalia, și l-a avut adversar direct chiar pe fiul său, Gustavo, care juca pentru Benfica B.
Dublul campion al României cu FCSB explica la acea vreme, într-un interviu pentru PRO TV, emoțiile care l-au încercat în timpul confruntării cu fiul său.
"A fost greu să joc împotriva copilului meu. Am avut multe emoții. Nu voiam să îl accidentez și a fost un meci cu multe emoții. Tot timpul am stat concentrat să nu îl accidentez. Mi-a fost mai teamă pentru el decât pentru mine. Eu am experiență, știam ce voiam să fac.
Am fost fericit că băiatul meu a câștigat. A fost un meci cu multe emoții și, chiar dacă am pierdut, nu am fost foarte supărat.
Nu m-aș fi așteptat să joc împotriva lui. El a jucat înainte la PAOK, mereu am fost împreună cu el. Apoi, ne-am gândit să meargă în Portugalia, unde e competiția mai tare. Când am plecat de la PAOK m-am gândit că va fi greu să jucăm unul contra celuilalt. Eu am vrut să mă retrag anul trecut, dar mama lui mi-a spus că trebuie să jucăm unul împotriva celuilalt. Asta am făcut", spunea Fernando Varela, în 2024, pentru PRO TV.