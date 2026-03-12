FOTO Fiul unui fost jucător de la FCSB, pe val în Portugalia! Tocmai a fost desemnat jucătorul lunii

Fiul unui fost jucător de la FCSB, pe val în Portugalia! Tocmai a fost desemnat jucătorul lunii
Distincție importantă obținută în Portugalia de fiul lui Fernando Varela, care evoluează pe postul de atacant la Gil Vicente.

Gustavo Varela, Fernando Varela, Gil Vicente, Portugalia
Gustavo Varela (21 de ani) a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist din campionatul Portugaliei în luna februarie. Fiul fostului fundaș de la FC Vaslui sau FCSB a marcat trei goluri în cinci etape.

Fiul lui Fernando Varela, cel mai bun tânăr fotbalist din Portugalia în februarie

Gustavo a reușit o dublă în victoria clară contra lui Famalicao (5-0), când a fost introdus în minutul 67, iar la succesul cu Braga (2-1) a reușit golul egalizator după ce a fost trimis pe teren în debutul reprizei secunde.

În total, vârful de atac a reușit 5 goluri și două pase decisive în 24 de partide din acest sezon. Gil Vicente ocupă locul 5 în campionat, fiind depășită doar de granzii Porto, Sporting, Benfica și Braga.

Gustavo Varela aparține de Benfica, însă este împrumutat la Gil Vicente până la finalul acestui sezon. Atacantul a făcut o mare parte a junioratului în Grecia, la PAOK Salonic, unde tatăl său a jucat în perioada 2016-2022.

Cotat de Transfermarkt la un milion de euro, Gustavo Varela joacă și la naționala U21 a Portugaliei. În toamnă a marcat 3 goluri în 5 meciuri din preliminariile pentru EURO 2027.

Fernando Varela și Gustavo Varela au fost adversari

În noiembrie 2024, Fernando Varela juca la Alverca, în liga secundă din Portugalia, și l-a avut adversar direct chiar pe fiul său, Gustavo, care juca pentru Benfica B.

Dublul campion al României cu FCSB explica la acea vreme, într-un interviu pentru PRO TV, emoțiile care l-au încercat în timpul confruntării cu fiul său.

"A fost greu să joc împotriva copilului meu. Am avut multe emoții. Nu voiam să îl accidentez și a fost un meci cu multe emoții. Tot timpul am stat concentrat să nu îl accidentez. Mi-a fost mai teamă pentru el decât pentru mine. Eu am experiență, știam ce voiam să fac. 

Am fost fericit că băiatul meu a câștigat. A fost un meci cu multe emoții și, chiar dacă am pierdut, nu am fost foarte supărat. 

Nu m-aș fi așteptat să joc împotriva lui. El a jucat înainte la PAOK, mereu am fost împreună cu el. Apoi, ne-am gândit să meargă în Portugalia, unde e competiția mai tare. Când am plecat de la PAOK m-am gândit că va fi greu să jucăm unul contra celuilalt. Eu am vrut să mă retrag anul trecut, dar mama lui mi-a spus că trebuie să jucăm unul împotriva celuilalt. Asta am făcut", spunea Fernando Varela, în 2024, pentru PRO TV.

