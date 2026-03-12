Gustavo Varela (21 de ani) a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist din campionatul Portugaliei în luna februarie. Fiul fostului fundaș de la FC Vaslui sau FCSB a marcat trei goluri în cinci etape.

Gustavo a reușit o dublă în victoria clară contra lui Famalicao (5-0), când a fost introdus în minutul 67, iar la succesul cu Braga (2-1) a reușit golul egalizator după ce a fost trimis pe teren în debutul reprizei secunde.

În total, vârful de atac a reușit 5 goluri și două pase decisive în 24 de partide din acest sezon. Gil Vicente ocupă locul 5 în campionat, fiind depășită doar de granzii Porto, Sporting, Benfica și Braga.

Gustavo Varela aparține de Benfica, însă este împrumutat la Gil Vicente până la finalul acestui sezon. Atacantul a făcut o mare parte a junioratului în Grecia, la PAOK Salonic, unde tatăl său a jucat în perioada 2016-2022.

Cotat de Transfermarkt la un milion de euro, Gustavo Varela joacă și la naționala U21 a Portugaliei. În toamnă a marcat 3 goluri în 5 meciuri din preliminariile pentru EURO 2027.