Mirel Rădoi a preluat banca tehnică a campioanei en-titre pe finalul unui sezon dificil, în care echipa a ajuns pentru prima dată în istoria sa în play-out. Dumitru Dumitriu, cel care a ocupat funcția de antrenor cu licență Pro în primul mandat al lui Rădoi la echipa patronată de Gigi Becali, a analizat situația actuală a clubului.

Deși finanțatorul a susținut că îi va oferi libertate noului tehnician în privința alcătuirii primului 11, Țiți Dumitriu este de altă părere. Acesta anticipează că deciziile tactice vor fi influențate în continuare de conducere.

„Ne-am certat, ne-am împăcat, am uitat. Așa este românul, nu numai în sport. Cred că Mirel lasă de la el. Probabil Gigi nu mai poate să dea telefoane să zică pe cine să schimbe. Probabil că îi va spune doar formația de start. La FCSB este o situație în care a apărut o tristețe pentru toți jucătorii, membrii clubului și suporterii. Dar eu cred că el are timpul necesar să creeze o echipă puternică. Mi se pare corect să continue și din vară, de ce n-ar face-o? Este un club serios, cu potențial, fără probleme financiare. Dacă s-a băgat acum, eu nu cred că la vară va pleca”, a spus Țiți Dumitriu, potrivit Digisport.

Dorința conducerii: continuitate pe banca tehnică

Mihai Stoica s-a arătat surprins de decizia tehnicianului de a reveni la echipă în acest context, însă a ținut să puncteze faptul că își dorește ca Rădoi să nu părăsească formația bucureșteană la finalul lunii mai.

„Sunt foarte sincer, eu nu am crezut că se va materializa venirea lui Mirel, era atât de frumos, prea frumos să fie adevărat, în situația noastră. Nu exista o alternativă pentru noi. Cred și sper ca la momentul ăsta să se discute de plecarea lui Mirel după 31 mai, după finala barajului. Nu a semnat, e doar înțeles, cât nu e semnat sper să se strice într-un fel.

Cu Olăroiu era semnat, nu mai putea da înapoi, acum nu e semnat, dar e înțeles. Discuția cu Celje a existat, dar nu acum, e și altă echipă, din altă zonă, mă gândesc că poate oamenii ăia… eu trag speranțe, nu vreau să fiu contra lui Mirel și viitorului lui ca antrenor. Eu cred că poate să facă treabă bună, mai ales după ce am văzut două zile în preajma lui… nu am crezut că e un tip atât de analitic, știm că e obsedat de muncă, dar…”, a transmis MM Stoica.