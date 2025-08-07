Înaintea meciului din această seară, pe PRO TV și VOYO puteți vedea emisiunea cu Fața la Joc! Costin Ștucan îi va avea invitați pe Ciprian Marica, Florin Gardoș și Cristi Pulhac. Și după meci veți putea vedea în emisiune reacții și analize.

FCSB a adus jucători pe bani mulți în ultimele sezoane. Pentru FCSB urmează meciul de azi cu Drita, din preliminariile UEFA Europa League. Petre Grigoraș, într-un dialog cu Sport.ro, a apreciat că Gigi Becali a transferat jucători buni de-a lungul timpului, le-a oferit salarii mari, dar a durat mult până ca FCSB să cucerească un titlu, până să facă dubla.



Petre Grigoraș, despre FCSB: ”Teoretic, e favorită la titlu”



FCSB vrea din nou campionatul, pentru al treilea an la rând, vrea un parcurs european cât mai lung, dar Petre Grigoraș nu crede că țintele pot fi atinse prea ușor.



”Teoretic, e favorită la titlu FCSB. Acolo e un patron care bagă bani, care aduce jucători buni, cu salarii mari, dar asta nu dă siguranța câștigării titlului. Să nu uităm cât a durat până ca FCSB să ia un titlu, era abonata locului 2, iar investițiile erau mari.



Dar, FCSB pare favorită și acum la titlu, la prima vedere. Eu nu îi văd, însă, de acum câștigători. Trebuie să fie concentrați, pregătiți pentru fiecare an în parte”, a spus Petre Grigoraș în dialogul cu Sport.ro.

FCSB - Drita | Echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Graovac, Radunovic - Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Drita: Maloku – Besnik Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Daviqaj, Broja – Zulfiu, Blerim Krasniqi, Ajzeraj – Manaj

