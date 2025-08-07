EXCLUSIV Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu! Superliga
FCSB - Drita e azi, de la 21:30, pe VOYO și Pro TV.

FCSB - DritaEuropa League
Înaintea meciului din această seară, pe PRO TV și VOYO puteți vedea emisiunea cu Fața la Joc! Costin Ștucan îi va avea invitați pe Ciprian Marica, Florin Gardoș și Cristi Pulhac. Și după meci veți putea vedea în emisiune reacții și analize.

FCSB a adus jucători pe bani mulți în ultimele sezoane. Pentru FCSB urmează meciul de azi cu Drita, din preliminariile UEFA Europa League. Petre Grigoraș, într-un dialog cu Sport.ro, a apreciat că Gigi Becali a transferat jucători buni de-a lungul timpului, le-a oferit salarii mari, dar a durat mult până ca FCSB să cucerească un titlu, până să facă dubla.

Petre Grigoraș, despre FCSB: ”Teoretic, e favorită la titlu”

FCSB vrea din nou campionatul, pentru al treilea an la rând, vrea un parcurs european cât mai lung, dar Petre Grigoraș nu crede că țintele pot fi atinse prea ușor.

”Teoretic, e favorită la titlu FCSB. Acolo e un patron care bagă bani, care aduce jucători buni, cu salarii mari, dar asta nu dă siguranța câștigării titlului. Să nu uităm cât a durat până ca FCSB să ia un titlu, era abonata locului 2, iar investițiile erau mari.

Dar, FCSB pare favorită și acum la titlu, la prima vedere. Eu nu îi văd, însă, de acum câștigători. Trebuie să fie concentrați, pregătiți pentru fiecare an în parte”, a spus Petre Grigoraș în dialogul cu Sport.ro.

FCSB - Drita | Echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Graovac, Radunovic - Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Drita: Maloku – Besnik Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Daviqaj, Broja – Zulfiu, Blerim Krasniqi, Ajzeraj – Manaj

Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist
Gata cu transferurile la FCSB! Valeriu Iftime râde de Gigi Becali: "Prea slabi!"
Decizie fără precedent luată de Drita de teama ultrașilor, înaintea meciului cu FCSB
Marian Iancu, verdict sumbru despre FCSB: ”Totul s-a dărâmat” + l-a descris într-un singur cuvânt pe Dennis Politic
De unde vine pericolul pentru FCSB la dubla cu Drita: ”Îi pot pedepsi în orice moment!”
Dinamo se face bine în curtea rivalilor! Un jucător de la Dinamo se recuperează la baza FCSB
Tricoul de „hattrick” a lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Un prieten din fotbal al lui Gigi Becali: "Dacă i-au bătut Shkendija și bucătarii de data trecută e clar că toți îi pot bate!"
Alexander Zverev a ratat calificarea în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto. Cine l-a învins și cu ce scor
MM Stoica a luat foc când a auzit de psiholog la FCSB: „Poate sunt învechit, dar nu mă interesează”
Bani cu lopata! Ce premii sunt puse în joc la US Open 2025
„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Victor Becali s-a convins după patru etape: ”Ei vor fi campioni”

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu Spartak Trnava: ”Mult succes, leule!”

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

