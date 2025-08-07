Gigi Becali l-a reprimit în lotul lui FCSB, dar nu poate să îl înregistreze: „Vă dați seama ce tâmpenie?”

Alexandru Hațieganu
Gigi Becali s-a plânsă de o regulă care nu îi permite să înregistreze un jucător pe list de campionat.

FCSB l-a scos pe Malcom Edjouma de pe lista pentru campionat, în momentul în care Gigi Becali a anunțat că nu se mai bazează pe mijlocașul francez. 

Gigi Becali, revoltat: „Vă dați seama ce tâmpenie?”

Între timp patronul FCSB-ului a revenit la sentimente mai bune în ceea ce îl privește pe Edjouma și vrea să îl reintroducă pe lista din campionat, dar prevedere din regulament nu îi permite.

Concret FCSB ar trebui să încheie un nou contract cu Malcom Edjouma pentru a-l putea pune pe lista pentru campionat, fapt care l-a scandalizat pe Gigi Becali. 

„În locul lui Ștefănescu îl băgăm pe Edjouma. Dar dacă vedeți ce nebunie în România noastră, în liga noastră. Jucătorul nostru, legitimat de 3-4 ani, nu-l mai putem băga.

Cică trebuie să-l dăm liber ca să-l putem pune iar pe liber. Ce-s tâmpeniile astea, mă? Nu înțeleg, ei nu reglementează? Ei dorm acolo? Anul trecut au zis: «Da, dom'ne, o să reglementăm». Dar ce să reglementeze ei, că ei trebuie să doarmă.

Iar omul nu vrea așa. Că să-l dea liber o comisie. Cum să-l dea liber pe jucătorul meu? Vă dați seama ce tâmpenie? La FIFA, la UEFA îl pot pune pe listă, dar în România nu pot. În cupele europene poate juca, dar în România nu poți să-l pui, că trebuie să-l dai liber pe jucător. Cum, mă, să-l dau liber dacă e al meu?

Trebuie să-l dai liber și să semneze alt contract. Vă dați seama anomalie? Nu se poate, mă, asemenea tâmpenii. Nu ești capabil să faci un regulament...

Ei zic că trebuie să ne ghidăm după regulamentele FIFA și UEFA. Dar la UEFA eu pot să-l bag Edjouma, dar la noi nu putem. Trebuie să-l lași liber pe jucător. Păi cum să fac alt contract? Eu zic că e deja ilegalitate! Cum să faci alt contract, ne jucăm de-a contractele, de-a lăsatul (n.r. liber) la comisii?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

