FCSB - Drita, de la 21:30, LIVE pe VOYO și Pro TV. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom

Meciul e transmis pe VOYO și Pro TV, dar și în format LIVE BLOG pe Sport.ro. 

de Dan Chilom

Campioana României, FCSB, întâlnește în turul 3 preliminar de Europa League pe campioana din Kosovo. 

Cine este Drita? 

Campioana din Kosovo, formație care a terminat la 12 puncte în fața celor de la FC Balkani, o veche cunoștință pentru fotbalul românesc, echipă care a fost eliminată cu greu de CFR, după o dublă manșă de Conference, 1-1 în Kosovo, și victorie pentru clujeni în Gruia, scor 1-0. 

Drita este campioana unei ligi cu 10 echipe, este fondată în 1947, și joacă meciurile de acasă pe un stadion de 9000 de locuri.

Echipa din Kosovo a fost eliminată în turul 2 preliminar de UCL de FC Copenhaga, cu 3-0 la general, dar doă i dubla echilibrată.

FCSB - Drita | Echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Graovac, Radunovic - Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Drita: Maloku – Besnik Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Daviqaj, Broja – Zulfiu, Blerim Krasniqi, Ajzeraj – Manaj

Revin în echipa “roș-albastră” față de meciul cu Dinamo, Miculescu, Chiriches, Crețu și Târnovanu. 

FCSB are o serie de 4 înfrângeri la rând:

0-1 cu Shkendija 

1-2 cu Farul 

1-2 cu Shkendija 

3-4 cu Dinamo. 

În acest debut de sezon, FCSB a câștigat doar contra Petrolului în campionat, 1-0 la Ploiești, și cu 3-1 împotriva andorezilor de la Inter d’Escaldes, pe Ghencea. 

FCSB - Drita | Cote pariuri

Pe 30 iunie, Drita susținea un amical cu Farul Constanța, meci pe care l-a câștigat cu scorul de 3-1. 

FCSB este favorită certă la victorie, cu o cotă de 1.36.

Drita are o cotă de 8.75 pentru a se impune pe Arena Națională.

Egalul este cotat cu 4.40

La calificare, FCSB are o cotă de 1.21.

Drita este cotată la calificare cu 4.25.

Exceptând meciul cu Petrolul de la Ploiești, FCSB a primit gol în fiecare partidă oficială din noul sezon. 

13 meciuri în 9 partide a încasat echipa lui Charalambous.

Meciul va fi condus de polonezul Damian Sylwestrzak, arbitru care acordă în medie 4,93 cartonașe galbene, și 0,25 roșii. 

Partida se va juca pe Arena Nationala. 

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează.

