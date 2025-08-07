FCSB - Drita, de la 21:30, LIVE pe VOYO și Pro TV. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom



Campioana României, FCSB, întâlnește în turul 3 preliminar de Europa League pe campioana din Kosovo.

Cine este Drita?

Campioana din Kosovo, formație care a terminat la 12 puncte în fața celor de la FC Balkani, o veche cunoștință pentru fotbalul românesc, echipă care a fost eliminată cu greu de CFR, după o dublă manșă de Conference, 1-1 în Kosovo, și victorie pentru clujeni în Gruia, scor 1-0.



Drita este campioana unei ligi cu 10 echipe, este fondată în 1947, și joacă meciurile de acasă pe un stadion de 9000 de locuri.



Echipa din Kosovo a fost eliminată în turul 2 preliminar de UCL de FC Copenhaga, cu 3-0 la general, dar doă i dubla echilibrată.



FCSB - Drita | Echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Graovac, Radunovic - Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Drita: Maloku – Besnik Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Daviqaj, Broja – Zulfiu, Blerim Krasniqi, Ajzeraj – Manaj

