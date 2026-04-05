Dacă în trecut mijlocașul ofensiv era evaluat la patru milioane de euro, potrivit Transfermarkt, în prezent valoarea sa a ajuns la doar 600.000 de euro.

La începutul sezonului era cotat la 1,4 milioane de euro, iar la finalul anului trecut ajunsese deja la 850.000 de euro.

MM Stoica: „Cel mai talentat jucător de la noi. Nu vreau să plece!”

În ciuda scăderii de formă și a criticilor primite, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, spune că nu și-ar dori ca jucătorul să plece.

„Eu nu aș vrea să plece. Aș vrea să joace, nu să plece. Orice jucător intervievați de la noi, dacă e întrebat cine e cel mai talentat jucător de la noi, spune din start că Tavi Popescu”, a declarat oficialul pentru Fanatik.

Octavian Popescu evoluează la prima echipă a FCSB din septembrie 2020, iar actualul său contract este valabil până la finalul acestui sezon.

În actuala stagiune, fotbalistul a bifat 18 apariții în sezonul regulat al SuperLiga României și trei în play-off, cu o singură pasă decisivă trecută în cont.

În plus, a jucat și în cupele europene, șase meciuri în UEFA Europa League, două în preliminariile UEFA Champions League și trei în preliminariile Europa League, la care se adaugă două apariții în Cupa României.