Oficialul roș-albaștrilor a surprins printr-o selecție care include patru fotbaliști de la marile rivale, Dinamo și Rapid, dar și reprezentanți ai revelației FC Botoșani, formație care a încheiat anul 2025 pe podium.



Provocat să numească cei mai buni jucători din campionat fără a apela la lotul pregătit de Elias Charalambous, MM Stoica a creionat la Prima Sport un prim „11” inedit. Oficialul a mizat pe jucători cu evoluții constante, oferind credit unor nume precum Raul Opruț, Kennedy Boateng și Eddy Gnahore de la Dinamo, dar și lui Tobias Christensen de la Rapid.



Surpriza din poartă



Mihai Stoica a explicat pe larg alegerile făcute pentru compartimentul defensiv, acolo unde a evitat variantele clasice în favoarea unor jucători care au impresionat prin constanță sau prin capacitatea de a reveni la o formă înaltă.



„Portar: Începuse extraordinar Iliev, dar după a pierdut echipa. Când mă gândesc, mă gândesc la Anestis, Aioani, dar mă gândesc și la gafe mari făcute. Sunt fan portari înalți, dar fac o alegere-surpriză: Cosmin Dur-Bozoancă. Mi s-a părut că rezultatele Galațiului i se datorează în mare parte. Cu Rapid a făcut un meci fenomenal!



Fundaș dreapta: Mora (Universitatea Craiova), clar. Chiar dacă nu e de sistemul acesta, e jucător. Cei doi fundași centrali: Tot așa, mă gândesc la unii care nu au gafat. Unul clar e Boateng de la Dinamo, nu stau pe gânduri prea mult, iar celălalt, chiar dacă nu aduci un stoper să îți marcheze goluri, la cum a arătat Romanchuk de la Craiova și ce goluri importante a marcat, vorbim de prima jumătate a acestui sezon.



Fundaș stânga: Mă tot gândeam de la Botoșani, dar nu e nimeni. Eu am fost surprins de marea creștere pe care am văzut-o la un jucător. Începuse bine, jucase sub vârstă, l-am văzut la Sibiu, chiar a fost un eșec în Belgia, s-a întors, nu a arătat extraordinar, dar arată din ce în ce mai bine: Opruț. Poate să ducă o responsabilitate mare dacă Kopic l-a folosit și fundaș central. Bancu ar fi indiscutabil, dar îl văd jucând în 5, niciodată în 4. Opruț e mai complet în acest sistem”, a spus Mihai Stoica.



Mijlocul terenului și improvizațiile din atac



Pentru linia mediană și cea de atac, oficialul FCSB a fost nevoit să schimbe sistemul tactic într-un 4-3-1-2 pentru a le face loc lui Baiaram și Mailat, recunoscând totodată calitatea unui mijlocaș central de la Dinamo, pe care l-a introdus în echipă fără ezitare.



„Mijlocaș central defensiv: Aici sunt mulți jucători interesanți. E Gnahore de la Dinamo. N-aș putea să fac o echipă fără jucătorii noștri și să nu-l văd pe Gnahore. E Băluță de la Craiova. Mă opresc aici cu dinamoviștii, promit. Cei doi interi: N-aș putea să fac un prim «11» fără el, e Christensen. Poate să fie și număr 10, în 4-2-3-1, și mijlocaș, e mai degrabă optar. Celălalt e Emerllahu.



Atacant dreapta: N-am nicio idee. Hai să luăm ceilalți atacanți. Atacant stânga, Mailat, pentru că a făcut chiar un sezon excepțional. Nu peste Baiaram, dar nu pot să nu iau de la Botoșani chiar niciun jucător, chiar mi se pare că aș fi penibil. Facem altceva, mutăm în 4-3-1-2, jucăm cu Baiaram număr 10. La Opruț mai e și Chipciu, mi-am adus aminte. Să zicem Mailat stânga, să zicem forțăm cu Baiaram atacant, dar în dreapta punem pe U21 pe Matei, număr 10, și vedem acolo cu Baiaram, cu Mailat”, a completat MM Stoica.



Echipa ideală a Superligii în viziunea lui Mihai Stoica (fără jucători FCSB): Dur-Bozoancă – Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț – Gnahore, Christensen, Emerllahu – Baiaram – Matei, Mailat.

