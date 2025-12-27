FCSB nu a avut rezultatele așteptate în cupele europene, dar victoria cu Feyenoord (4-3) îi dă speranțe pentru o calificare nesperată în primăvara europeană. Pentru asta, campioana României va trebui să încheie faza ligii din Europa League în zona locurilor 9-24.



În ultimele meciuri din faza ligii, FCSB va avea parte de două teste dificile. Se va deplasa la Zagreb pentru duelul cu Dinamo, iar apoi va juca pe Arena Națională în compania turcilor de la Fenerbahce.



MM Stoica este convins că David Miculescu a fost cel mai bun jucător din parcursul european de până acum al echipei sale.



Mihai Stoica, mențiune specială pentru un jucător de la FCSB: ”De departe cel mai bun”



”Cel mai bun jucător al nostru din parcursul european a fost de departe Miculescu. El e golgheterul echipei în Europa. Cu Aberdeen a scos eliminare și se termină meciul. A scos penalty și eliminare.



La meciul cu PAOK l-a servit pe Cisotti și a dat și gol. Are assist și gol la un meci de trei milioane de euro. Atât am câștigat noi la meciul acela, trei milioane de euro.



De ce? 2Două milioane a fost calificarea, iar un milion au fost biletele pe care le-am vândut la meciul cu Lyon. A fost un meci de trei milioane de euro cel cu PAOK”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Costel Pantilimon crede că FCSB se poate bate la titlu dacă va intra în play-off



Lupta pentru un loc de play-off este, de asemenea, strânsă. Echipele din zona locurilor 5 (FC Argeș) și 8 (UTA Arad) sunt despărțite de doar două puncte.



”Dacă o să prindă play-off-ul, FCSB-ul o să fie una dintre primele trei echipe favorite, pentru că au pedigree-ul necesar, au calitatea necesară, au un lot foarte bun”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

