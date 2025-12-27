Campioana României rămâne pe locul nouă, cu 31 de puncte, la doar două puncte distanță de zona play-off-ului, cu nouă etape înainte de finalul sezonului regulat. Chiar dacă vor avea parte de meciuri dificile în 2026, cei de la FCSB sunt optimiști cu privire la atingerea obiectivului.



MM Stoica: ”Măcar campionatul!”



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a oferit o reacție savuroasă atunci când a fost pus de fiica sa, Teodora, să-și pună dorințele pentru anul 2026.



„Fiecare are o dorință de Crăciun. Pentru mine, sănătate și, hai să zicem, iubire. Pentru el…”, a spus Teodora Stoica.



„Cupa sau, dacă nu, hai să zicem, măcar campionatul”, a fost reacția genială a lui MM Stoica, pe contul de TikTok al fiicei sale.



FCSB va începe anul 2026 ”în forță”. Se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, una dintre echipele aflate în zona play-off-ului din Superligă.



Costel Pantilimon crede că FCSB se poate bate la titlu dacă va intra în play-off



Lupta pentru un loc de play-off este, de asemenea, strânsă. Echipele din zona locurilor 5 (FC Argeș) și 8 (UTA Arad) sunt despărțite de doar două puncte.



”Dacă o să prindă play-off-ul, FCSB-ul o să fie una dintre primele trei echipe favorite, pentru că au pedigree-ul necesar, au calitatea necesară, au un lot foarte bun”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

