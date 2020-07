Mihai Dina rupe tacerea dupa plecarea lui Marcel Puscas de la FC U Craiova! "Noua ne-a facut doar rau, si mie si lui Florin Costea"

Fostul jucator de la Craiova a vorbit despre plecarea de la echipa a lui Marcel Puscas, dupa ce Adrian Mititelu nu a mai dorit sa ii prelungeasca contractul.

El impreuna cu Florin Costea au fost concediati in luna februarie, iar atunci Dina a fost nemultumit de atitudinea lui Puscas. Mihai Dina considera in continuare ca Marcel Puscas nu a ajutat cu nimic echipa.

"Am dat un comentariu acolo la postare, am dat un ok. Ce parere sa am? Nu a ajutat echipa prea mult cat a fost in staff. Dar nu conteaza, eu nu am nicio problema cu el. Noua ne-a facut doar rau, si mie si lui Florin (n.r. Costea). Nu a incercat sa remedieze situatia sau nu a incercat sa formam o echipa puternica si sa promovam din primul an. Sper ca acum sa promoveze in prima liga. Nu suntem suparati pe el. Nu am avut o prietenie, o intelegere prea buna cu el, pentru ca nu il cunosc si nu comunicam prea mult. Noi comunicam cu patronul, cu Adrian Mititelu, si cu antrenorii.

Asa s-a intamplat. Imi pare rau, sincer, ca nu am promovat de anul trecut in Liga 2, dar nu a fost din cauza noastra, a jucatorilor. Au fost niste chestii care nu trebuiau sa se intample. Au promovat acum si le doresc succes in continuare", a spus Mihai Dina pentru ProSport.

Fostul atacant din Banie recunoaste ca nu mai poate evolua ca jucator la echipa, dar ar putea ocupa cu drag o alta functie la clubul lui Adrian Mititelu.

"Am facut o pauza cam mare si atunci cand te opresti, nu poti juca fotbal la un nivel ridicat, adica ar fi greu sa mai pot sa ajut echipa sa promoveze. Ca fotbalist, nu pot sa ii ajut in momentul asta, eu sunt sincer si corect. Cu siguranta nu pot spune ca de mâine vreau sa joc fotbal la Craiova si sa promovez in Liga 1. Dar in alte ipostaze, nu stiu…", a declarat Mihai Dina.