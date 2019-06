Miriuta le-a spus "Adio!" celor de la Hermannstadt! Declaratia care anunta despartirea de echipa din Sibiu: "Voi lua o decizie cu familia"

Hermannstadt a ramas in Liga 1, dupa ce a invins cu 2-1 la general U Cluj, dar e aproape sigur ca va ramane fara antrenor.

UPDATE: Vasile Miriuta a declarat la conferinta de presa de dupa partida de la Sibiu ca decizia sa este in proportie de 90% luata. Antrenorul a declarat ca s-a simtit foarte bine la Sibiu, ca suporterii i-au apreciat munca si ca este foarte bucuros de acest lucru. Miriuta a intarit o data in plus declaratia potrivit careia familia este cea mai importanta pentru el.

Vasile Miriuta a promis la meciul din tur ca va da detalii despre viitorul sau dupa returul de la Sibiu. Antrenorul de la Hermannstadt si-a felicitat elevii si a anuntat ca va comunica in cursul zilei de joi decizia sa.

Totusi, antrenorul a lasat de inteles ca va pleca in Ungaria, acolo unde este ofertat de Kisvarda. "Fiica mea plange ca il vrea pe tati acasa", a spus Miriuta, familia sa fiind stabilita in Ungaria.

"E o bucurie enorm de mare. Obiectivul a fost atins, baiestii au jucat minunat si astazi, chiar daca am pierdut. Pot sa spun ca sunt mandru ca i-am antrenat.

Voi vedea maine, voi lua o decizie cu familia, voi vorbi cu sefii de aici. Exista oferte, dar credeti-ma ca nu am semnat nimic, nu pot semna atat timp cat sunt aici si echipa este in Divizia A. Trebuie sa ma consult cu familia in primul rand, tot plange fiica mea ca il vrea pe tati acasa si nu e usor de luat o decizie.

A fost o perioada grea, dar s-a vazut ca daca faci sacrificii, se poate. U Cluj ne-a cam calarit un pic, dar se trage linia si noi suntem in Divizia A", a spus Miriuta la finalul partidei Hermannstadt - U Cluj, la DigiSport.